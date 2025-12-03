Hermanos Gutiérrez: Una travesía del desierto a lo cósmico

Escenario GNP Seguros, Monterrey – 17 de marzo, 2026

C4 Concert House, Guadalajara – 18 de marzo, 2026

Preventa Banamex: 4 de diciembre

La magia musical de Hermanos Gutiérrez, el dúo integrado por Alejandro y Estevan, llegará a México para cautivar al público con dos presentaciones imperdibles: el 17 de marzo de 2026 en el Escenario GNP Seguros de Monterrey y el 18 de marzo en el C4 Concert House de Gudalajara. Con un sonido que evoca la esencia de la América Latina de los años cincuenta, su música transporta a los oyentes a paisajes sonoros llenos de belleza, nostalgia y una profunda carga emocional.

Tras conquistar al mundo con su evocador estilo desértico, los Hermanos Gutiérrez se adentran ahora en un universo distinto con su más reciente material: Sonido Cósmico (2024). En este nuevo viaje musical da un salto del desierto hacia el cosmos, explorando texturas místicas, guitarras que dialogan como si provinieran de otra dimensión y una energía que, según Rolling Stone, “brilla con un fulgor alucinógeno”. Producido por Dan Auerbach (vocalista y guitarrista de The Black Keys), este álbum es un recorrido espiritual e infinito por paisajes sonoros exuberantes, impregnados del inconfundible sello emocional de los hermanos.

Con más de cuatro millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Hermanos Gutiérrez se han convertido en una de las propuestas más singulares y cautivadoras de la escena actual. Su capacidad para crear música sin necesidad de palabras habla de una conexión artística extraordinaria, un proceso creativo que la propia NPR describe: “Tejen intrincadas líneas de guitarra una sobre la otra, que se entrelazan hasta el punto que, si cierras los ojos, no puedes distinguir dónde empieza una y termina la otra”.

OCESA Fact

México es el país latinoamericano que más reproduce, descarga y escucha la música de Hermanos Gutiérrez, además de ocupar la posición número 3 a nivel global, sólo por debajo de Alemania y Estados Unidos, de acuerdo con datos de Chartmetric.

En el escenario, Alejandro despliega la magia de la guitarra eléctrica y la lap steel, mientras que Estevan aporta ritmo y atmósferas con guitarra eléctrica, bongós, maracas y otros elementos de percusión. Juntos, dan vida a un lenguaje musical íntimo y evocador.

Una propuesta única; un viaje que no querrás perderte. Asegura tus boletos en la Preventa Banamex el próximo 4 de diciembre o bien, en la venta general que se liberará el 5 de diciembre a través de Ticketmaster y en las taquillas de los respectivos inmuebles.