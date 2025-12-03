Lukas Bloom: Es el colombiano que conquista el regional mexicano

Con “Borracha me llamas”

El productor y cantautor irrumpe con una cumbia tex-mex que nació de una anécdota sentimental

Por Arturo Arellano

Con más de 25 millones de streams en Spotify, 19 millones de reproducciones en YouTube y alrededor de 750 mil seguidores en redes sociales, Lukas Bloom se ha convertido en uno de los nombres emergentes más sólidos del nuevo pop regional, fusionando cumbia colombiana, regional mexicano y toques urbanos.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el cantante y productor habla del fenómeno de su sencillo “Borracha me llamas”, de cómo una exnovia mexicana lo inspiró, de la responsabilidad de ser genuino en tiempos de algoritmos y de su sueño de consolidarse en México.​

Aunque Lukas ya tenía otras canciones más recientes, fue “Borracha me llamas” la que empezó a disparar sus números. El tema, lanzado antes del álbum “Se tenía que decir”, se viralizó en TikTok y Facebook, con más de 100 mil usuarios creando su propio trend al ritmo de la canción y múltiples videos alcanzando millones de reproducciones.​

“Desde el principio sabía que era una canción buena”, recuerda. “Hicimos muy específicamente la parte que se viralizó en TikTok y Facebook, algo que la gente pudiera bailar y copiar. Pero no es una canción hueca, es una experiencia que tuve. Yo tuve una novia en México hace mucho tiempo. Ya habíamos terminado y ella estaba saliendo con alguien más. Pero cuando se tomaba unos traguitos… me llamaba. Es algo muy cotidiano que pasa y me pasó a mí, y quise hacer una canción acerca de eso. La canción me ha abierto muchas puertas”, cuenta entre risas.​

En una escena saturada de propuestas y con las redes sociales marcando tendencias, Lukas tiene clara su fórmula para destacar: equilibrio entre esencia y mercado “Un artista tiene que ser muy genuino, muy él, no tratar de copiar otros estilos, otros artistas. Muy fiel a su esencia. Pero al mismo tiempo debe saber qué le gusta a la gente: qué quiere escuchar, qué quiere bailar, qué quiere compartir”, explica.​

Desde su doble rol de compositor y productor, asegura que siempre está atento a ese puente entre lo que él es y lo que la gente conecta “No se trata solo de hacer música que a mí me guste. Se trata de hacer música que me guste, sí, pero también que conecte con las personas. Yo produzco mis canciones y tengo un poquito clara esa parte de qué le gustaría escuchar al público”.​

Cumbia y regional sin fronteras

“Borracha me llamas” es, en esencia, un cruce de caminos. Lukas la define como una canción “chicluda”, pegajosa, con un poco de Colombia y un poco de México. “Viví en Estados Unidos, crecí en Colombia y luego volví a Texas, frontera con México. Toda la música que se escuchaba era mexicana. En mi estudio grababa grupos de regional, de banda, de corridos, rancheras. Me encantaba Vicente Fernández. Eso se me quedó”, relata.​

Por eso, el sencillo mezcla cumbia colombiana —“que nació en Colombia aunque México la haya adoptado como suya”, subraya— con regional mexicano, incorporando acordeón de corte norteño.​

“La cumbia se apoderó del continente: está la cumbia mexicana, la villera en Argentina, la chilena, la chilonbiana… Y ahora está pasando algo similar con la música regional. Nace en México, pero ya hay escenas fuertes en Colombia, Chile, Perú, Ecuador. Es algo muy bonito, y es algo de lo que ustedes los mexicanos deben sentirse orgullosos, así como nosotros nos sentimos orgullosos de la cumbia”, reflexiona.​

El impulso de “Borracha me llamas” no se ha quedado en las plataformas digitales. La canción se convirtió en pasaporte para una intensa actividad en vivo: Lukas viene de una gira por República Dominicana, ha visitado Estados Unidos (California, Texas) y en México se ha presentado en Oaxaca, Monterrey y Coahuila, todo a raíz del éxito del tema.​

“Ahorita voy para Acapulco, que tengo también un show allá. A principios de año vuelvo a Oaxaca. Y espero estar muy pronto aquí en Ciudad de México cantando mis canciones en un concierto propio”, adelanta.​

Mientras tanto, ya tuvo un primer acercamiento grande al público capitalino: fue invitado por Coque Muñiz a cantar en el Lunario del Auditorio Nacional, luego de que el intérprete mexicano grabara una canción suya titulada “Bonita”. “Fue algo muy bonito, una experiencia muy especial, aunque no era mi concierto. Coque me invitó a cantar esta canción y otra más. Es un orgullo escuchar un tema que compusiste, pero vestido diferente, con la esencia de otro artista”, afirma.​

Además del sencillo viral, Lukas presenta su álbum “Se tenía que decir”, integrado por 12 canciones que recorren el estilo regional, urbano y tropical. El proyecto se suma a un catálogo que ya suma 30 temas publicados, casi todos de su autoría y producción, consolidando su identidad sonora “Yo siento que le pongo un estilo único porque todos cantamos diferente. Le pongo mi esencia y mi forma de interpretar”, explica. “Si tú escuchas mis canciones, sabes que son mías porque interpreto diferente, no trato de imitar a nadie”.​

Colaboraciones y futuro:

“lo declaro, se va a dar muy pronto”

Lukas reconoce que los tiempos de recelo entre artistas han quedado atrás y que las colaboraciones son, hoy, parte natural del crecimiento.

“Me encantaría hacer un junte con artistas de acá de México. Hay planes y estamos viendo la posibilidad de hacer un par de colaboraciones con personas increíbles. Espero que se dé muy pronto… y lo declaro: se va a dar muy pronto, porque ya estamos en conversaciones”, asegura.​

Mientras eso ocurre, invita al público a seguir de cerca su trabaj “En redes me encuentran como Lukas Bloom Oficial. Que estén pendientes de todo lo que estoy haciendo, de dónde voy a estar, y que le den una oportunidad a mi música”, concluye.​

Genuino, pero escuchando al público “Un artista tiene que ser muy genuino, muy él, no tratar de copiar otros estilos, otros artistas, muy fiel a su esencia. Pero, al mismo tiempo, debe saber qué le gusta a la gente: qué quiere escuchar, qué quiere bailar, qué quiere compartir. No es solo hacer música que a mí me guste, sino música que me guste y que conecte con las personas.”​