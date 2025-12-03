Claudia Sheinbaum anuncia aumento de 13% al salario mínimo general para 2026

Beneficio para 8.5 millones de trabajadores

Se elevará a 315.04 pesos diarios a nivel general y 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, en acuerdo con el sector obrero y patronal, y en beneficio de 8.5 millones de personas trabajadoras, el salario mínimo general tendrá un incremento del 13 por ciento a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general, lo que representa 9 mil 582.47 pesos mensuales y de 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios y en 13 mil 409.80 pesos mensuales.

“Tenemos una muy buena noticia: un acuerdo entre el sector empresarial y las y los trabajadores de México. Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las y los empresarios por el consenso unánime para incrementar el salario mínimo y señaló que no tendrá impactos en la inflación. “Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera, y estamos en récord de Inversión Extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha, en 154 por ciento”, agregó.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que el poder adquisitivo de las y los trabajadores de México presenta un crecimiento del 154 por ciento con los gobiernos de la Cuarta Transformación, mientras que en la frontera se mantiene por arriba del máximo histórico, lo que significa que el acceso a las canastas básicas pasa de 1.8 en 2025 a 2.0 en 2026 y en la frontera a 2.8.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó que el sector empresarial y el Gobierno de México han mostrado disposición y una especial apertura para negociar condiciones que favorezcan a los distintos grupos de la población, particularmente a los más vulnerables.

Iniciativa de reforma para la jornada laboral de 40 horas, en 2026

Sheinbaum Pardo también informó que, luego de un consenso con los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y con la sociedad civil, enviará al Senado de la República el proyecto de reforma para que, a partir del 2026, se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta concretar en el 2030, con lo que se beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.

“Se ha demostrado en el mundo entero, recientemente leí una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas porque ha representado mayor productividad para las empresas, incluso en el caso de servicios, hotelería, y otras áreas. Por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual, entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial sino en algunos de ellos, incluso, mayor productividad y es un acuerdo de consenso”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que, como parte del compromiso número 60 de los 100 de la Presidenta, la implementación de la jornada laboral de 40 horas será un derecho constitucional de las y los trabajadores.

Explicó que la reforma será presentada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, con ello, entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y en enero 2027 comienza la primera reducción de dos horas.

Detalló que la propuesta implica que, a partir del 1 de enero de cada año se hará efectiva la reducción: En 2026 entra en vigor y se establece el periodo de transición; en 2027 serán 46 horas; en 2028 de 44; en 2029 de 42 y en 2030 de 40. Puntualizó que la reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones, además con las modificaciones, por primera vez, se prohíben horas extras para menores de edad.

Durante la jornada ordinaria, las y los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo, así como jornadas laborales dignas. Y en la jornada extraordinaria se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, se introduce la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad y se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples. En ambas jornadas el trabajo no podrá superar las 12 horas en un día.

Señaló que, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la nueva jornada laboral de 40 horas en los centros de trabajo, se adiciona como obligación de las personas empleadoras el registro electrónico de la jornada laboral, que será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que permitirá que efectivamente se cumpla con las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los beneficios de la reducción de la jornada laboral son: Reducción de la fatiga y de los accidentes laborales, mejoría en materia de salud y seguridad en el trabajo, mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores, menor riesgo de padecer patologías del corazón y de muertes por accidentes debido a la menor exposición a jornadas prolongadas, mejoría en el autocuidado: alimentación, ejercicio físico, descanso, socialización y atención médica preventiva.

Para la reducción de la jornada a 40 horas, del 19 de junio al 30 de noviembre, se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la asistencia de 2 mil personas desde empresarios, sindicatos, académicos, representantes gubernamentales y de la sociedad civil.