Reservas internacionales de México se ubicaron en más de 250 mil 206 mdd

Alcanzan máximo histórico en noviembre

Representa un seguro contra crisis financieras

Al cierre de noviembre de 2025, por primera vez en la historia, las reservas internacionales de México se ubicaron en más de 250 mil 206 millones de dólares, lo que representa un seguro contra crisis financieras, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Durante el primer año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum las reservas internacionales aumentaron 23 mil 360 millones de dólares, ya que al cierre de septiembre de 2024 se ubicaban en más 226 mil millones de dólares.

El saldo de la reserva internacional del país llegó a cuatro semanas consecutivas con incrementos y logró registrar nueva marca en su valor durante la última semana.

Del 24 al 28 de noviembre de 2025, el saldo de la reserva internacional aumentó 959 millones de dólares para llegar a 250 mil 206 millones, este avance semanal permitió que en lo que va del año, el indicador de la reserva observara un crecimiento de 21 mil 216 millones de dólares con respecto al cierre de 2024.

El Banco Central considera que el avance semanal de la reserva internacional se debió a un crecimiento de 930 millones de dólares, como resultado principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del Banxico.

Sostiene que el aumento de la reserva del 24 al 28 de noviembre tuvo que ver con la venta de dólares del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) al Banco de México por 29 millones de dólares.

Los especialistas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados explican que, en términos generales, las reservas internacionales son los activos en moneda extranjera que tiene el Banco Central y que respaldan los billetes y monedas en circulación, es decir, las divisas de otros países, así como los metales preciosos monetarios (oro y plata) que compra y que conserva para ser utilizadas cuando la economía lo requiera.

Según los analistas de México, ¿cómo vamos?, las reservas internacionales funcionan como un indicador de que una economía es capaz de cumplir con sus compromisos en moneda extranjera, lo que brinda certidumbre a sus acreedores.

Para qué sirven las reservas internacionales

Las reservas internacionales son activos en moneda extranjera que posee el Banco de México y que sirven como respaldo a la economía del país.

Estos activos incluyen principalmente divisas (como dólares estadounidenses, euros, entre otras), oro, derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros depósitos internacionales.

La función principal de las reservas internacionales es garantizar la estabilidad financiera y cambiaria. Banxico utiliza estas reservas de varias maneras.

En situaciones de alta volatilidad en el tipo de cambio, Banxico puede vender o comprar divisas en el mercado para suavizar movimientos extremos del peso mexicano frente a otras monedas.

Además, permiten al país cumplir con obligaciones internacionales de pago de deuda o importaciones de bienes y servicios, fortaleciendo la confianza de inversionistas y acreedores internacionales.

Las reservas también dan respaldo al valor del peso mexicano, ayudando a sostener la confianza en la moneda.

Una cantidad suficiente de reservas internacionales permite a Banxico implementar políticas que mantengan la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de la moneda.

En nuestro país, Banxico administra las reservas internacionales bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, reportando regularmente su nivel y evolución.

La acumulación o uso de las reservas responde a las condiciones económicas nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger la estabilidad macroeconómica del país.