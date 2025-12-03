Avalan en San Lázaro dictamen que reforma la Ley General de Aguas

Aprobación en comisiones

Pese a la presión de productores de elevar nivel de sus protestas, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo que crea una nueva Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales, y lo remitió a la Mesa Directiva, para que comience su debate en el Pleno de inmediato.

El documento se votó en medio de las movilizaciones de campesinos, que llegaron desde temprano a la Cámara a bordo de tractores, y advirtieron que reforzarán el cerco total iniciado en torno del inmueble, y podrían extenderlo entre hoy y mañana, si no se toman en cuenta sus opiniones sobre ambas normas.

En menos de dos horas, y tras una sola ronda de intervenciones a favor y en contra, el dictamen fue avalado por 28 votos en favor, de Morena y sus aliados; 10 en contra, de PAN y PRI, y dos abstenciones, de los emecistas Miguel Santos y Hugo Manuel Luna.

La sesión se llevó a cabo en un entorno de ánimos caldeados, pues un grupo de legisladores priístas que atestiguaban la sesión desde la parte superior del Patio Norte de la Cámara, donde se realizó el encuentro, gritaban “¡traidor!” a cada uno de los diputados de Morena, PT y PVEM cuando cantaban su voto en favor del documento.

Entre los legisladores que manifestaron su desacuerdo con el dictamen de la comisión —el cual ya había sido modificado con respecto a su versión original, tras una serie de encuentros con productores— estuvo Francisco Pelayo (PAN), quien alertó que la propuesta no está acompañada del presupuesto suficiente para llevarlo a la práctica y fomenta el “centralismo absoluto”.

El legislador de Baja California Sur enfatizó que uno de los puntos que generan mayor incertidumbre entre los campesinos es la aparente “incongruencia” entre el artículo 49 de la LAN, que busca reglamentar las transferencias internas del líquido en los distritos de riego, y el artículo 22, en el cual se menciona que los derechos de uso de agua “no serán objeto de transmisión”.

Por tal punto, señaló, la norma “queda ambigua y a la interpretación de quien esté detrás de un escritorio. Pedimos que en el artículo 49 se contemple la trasferencia interna de los derechos de agua, una frase muy sencillita, para que no se pueda echar para atrás” la mencionada garantía.

En caso da mantenerse la aparente contradicción entre ambos artículos, los productores no podrán utilizar el líquido de sus concesiones “si no está en la voluntad de los directivos de la Comisión Nacional del Agua”.

En respuesta, Oscar Bautista (PVEM) enfatizó que en el mencionado artículo 22 de dictamen lo que se evita es hacer que las concesiones se puedan trasferir entre particulares, “pero el artículo 49 reformado dice bien claro que se mantiene el binomio agua-tierra” para darle certeza jurídica a los productores.

Exigen campesinos con protesta en tractores, se tome en cuenta su opinión

Grupos de campesinos inconformes con la creación de una nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) comenzaron a llegar la mañana de este miércoles a la Cámara de Diputados, para exigir que se tomen en cuenta sus observaciones sobre ambas normas antes de su aprobación.

La presencia de los agricultores –muchos de los cuales llegaron en tractor—generó dificultades de tránsito en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro desde alrededor de las 9 de la mañana.

Como se informó en este diario, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de San Lázaro está convocada hoy para discutir y eventualmente aprobar el dictamen de las dos mencionadas leyes, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya con diversos cambios con respecto al documento original.

Las modificaciones se realizaron como consecuencia de diversos encuentros realizados las semanas anteriores entre los grupos descontentos con las normas y diputados del bloque mayoritario, quienes –a decir del coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal–, atendieron 90 por ciento de los señalamientos de los productores.

Pese a ello, muchas organizaciones agrícolas siguen inconformes con las dos leyes y exigen realizar más modificaciones, en particular en la redacción del artículo 22 de la LAN, que –según agricultores de Guanajuato y Chihuahua– prohíbe la transmisión de derechos de agua.