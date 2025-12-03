Lanzan SuperISSSTE y Banco del Bienestar Campaña de Descuento Navideño para 32 millones de personas

Beneficios vigentes hasta el 9 de enero

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, a través de SuperISSSTE y en coordinación con el Banco del Bienestar, presentó la Campaña de Descuento Navideño.

Dirigida a más de 32 millones de beneficiarias y beneficiarios de los Programas del Bienestar en todo el país, esta iniciativa brinda hasta 10 por ciento de descuento al pagar con la Tarjeta del Banco del Bienestar. Los beneficios estarán vigentes del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, en todas las sucursales de la red nacional de SuperISSSTE, con más de 5 mil productos participantes disponibles.

Este esfuerzo institucional coordinado por el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, y la titular de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, refuerza el compromiso del Gobierno de México de garantizar precios justos y facilitar el acceso a productos esenciales para la población que más lo necesita.

El descuento beneficiará a quienes reciben apoyos como las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad, las becas de educación básica, media superior y superior, así como los programas Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Bienpesca y Mejoramiento de Vivienda, entre otros.

La campaña también integra beneficios adicionales para las y los trabajadores del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México, ya que durante la temporada decembrina las Tiendas SUPERISSSTE recibirán los Vales de Fin de Año y aplicará 10 por ciento de descuento en compras realizadas con dichos vales.

Además, se incorporaron opciones de pago a meses sin intereses, y se mantienen los descuentos permanentes que ofrece SuperISSSTE: 5 por ciento con la tarjeta “Sólo Para Ti”, 10 por ciento para personas adultas mayores con credencial del INAPAM, y 10 por ciento para jubiladas y jubilados del ISSSTE, lo cual permite que la población cuente con más alternativas de ahorro durante sus compras.

Con esta estrategia, SUPERISSSTE consolida una política de consumo accesible que permite a derechohabientes y población en general hacer rendir mejor sus recursos durante esta temporada decembrina.

En el evento estuvieron presentes los titulares de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP, Rogelio Mauricio Rivero Márquez; de la Unidad de Banca Social del Banco del Bienestar, Jessica Alejandra Solano Hernández; de la Dirección General de Educación y Divulgación de PROFECO, Naomi Fuentes Fragoso; y el delegado de Programas para el Bienestar en la Ciudad de México, Diego Hernández Gutiérrez.