Anuncian creación de centros especializados en Utopías para personas con discapacidad

Gobierno de Clara Brugada

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la creación de nuevos centros de habilitación y rehabilitación gratuitos dentro de las Utopías, como parte de una política integral con enfoque de derechos humanos.

En representación de la mandataria capitalina, la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, destacó que la instrucción de la Jefa de Gobierno es que cada alcaldía cuente con un espacio especializado que permita avanzar hacia la plena inclusión y reducir las barreras sociales y económicas que enfrentan las personas con discapacidad.

Recordó que hoy existe una marcada mercantilización de estos servicios en la ciudad, por lo que la red de Utopías permitirá ampliar la atención pública y gratuita con infraestructura moderna.

Damián González explicó que la estrategia contempla centros específicos en cada demarcación, diseñados de acuerdo con las necesidades de su población. En Azcapotzalco, dijo, se construirá un centro de rehabilitación deportiva, mientras que en Gustavo A. Madero se habilitará un espacio para la atención de discapacidad motriz, psicosocial e intelectual, donde la equinoterapia será una herramienta fundamental.

En Venustiano Carranza habrá un centro de apoyo para personas ciegas y con baja visión, en tanto que en la Miguel Hidalgo se contará con una escuela de formación y apoyo para personas con discapacidad, acompañada de una biblioteca en sistema Braille.

En la Cuauhtémoc se desarrollará un centro de rehabilitación neurológica, y en Coyoacán un espacio especializado para atender a personas con mal de Parkinson.

Agregó que Benito Juárez contará con un centro de prevención y rehabilitación física, mientras que en Iztapalapa se instalará un centro de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad múltiple. En Xochimilco se abrirá un espacio dirigido a infancias con discapacidad, y en Milpa Alta un centro de rehabilitación para personas con discapacidad auditiva.

Álvaro Obregón, expuso, contará con un centro de atención para personas con autismo; Cuajimalpa con un centro de rehabilitación física e intelectual para niñas, niños y adolescentes, y La Magdalena Contreras con un centro de atención para personas con síndrome de Down. Además, se desarrollará un centro de rehabilitación geriátrica especializado en demencias.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que la Ciudad de México es la entidad con mayor población con discapacidad —parte de los 8.8 millones registrados en el país— y reiteró el compromiso del gobierno de Clara Brugada para garantizar una salud accesible mediante programas como Salud que Late desde los Hogares y Salud que Pasa por mi Casa, que llevan atención directamente a las viviendas y comunidades.

Durante su intervención, la coordinadora general del Sistema de Cuidados, Chantal Crespy Serrato, presentó el modelo de Casas de las Tres R (Revalorar, Reducir y Redistribuir), eje central de la política social del actual gobierno.

Recordó que se construirán 200 casas a lo largo del sexenio -100 dentro de las Utopías y 100 distribuidas en zonas con mayores niveles de pobreza- que ofrecerán servicios como lavandería comunitaria, comedor social, casa de día para personas adultas mayores y centros de rehabilitación equipados con hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, terapia de lenguaje y salas multisensoriales diseñadas para atender condiciones como el autismo.

Finalmente, Ruth Francisca López Gutiérrez, directora del Instituto de las Personas con Discapacidad, reconoció el compromiso del gobierno capitalino con garantizar una vida digna e independiente para esta población. Subrayó que estos derechos están consagrados en la Constitución y no deben entenderse como concesiones ni privilegios.