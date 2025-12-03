En el marco del Plan Michoacán, presentan “Tata Pancho”, la primera herramienta de IA turística del estado

Disponible para todo el público

Fue diseñada para apoyar a las personas viajeras en la planeación personalizada de su visita al estado

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, encabezaron el lanzamiento de Tata Pancho, la primera herramienta de inteligencia artificial en México diseñada exclusivamente para acompañar a los viajeros en la planeación de su visita a Michoacán.

Esta plataforma, creada por talento michoacano y validada por la Secretaría de Turismo, permitirá que turistas de cualquier parte del mundo organicen su viaje de manera sencilla, confiable y cálida, con itinerarios personalizados que integran experiencias, rutas, mapas, tiempos de traslado y un estimado de gastos basado únicamente en información oficial turística. La herramienta ya se encuentra disponible para todo el público a través del portal https://visitmichoacan.com.mx/

“Tata Pancho le va a dar la vuelta al mundo. Es una herramienta innovadora, cercana y con calidez, que por primera vez acerca a los viajeros -de manera personalizada- a los recursos naturales, gastronómicos y culturales que hacen de Michoacán un destino extraordinario”, expresó Rodríguez Zamora.

La titular de la Secretaría de Turismo destacó que esta innovación marca un nuevo capítulo en la promoción turística del estado y añadió que esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Michoacán por impulsar estrategias digitales, como las recientemente presentadas en Punto México, y adelantó que una tercera acción será anunciada en Fitur 2026, en Madrid, bajo la campaña Michoacán, el alma de México.

La plataforma funciona con una base de datos oficial y en constante crecimiento. Reúne información verificada sobre destinos, gastronomía, actividades, experiencias y rutas en todo el estado.

Además, integra el catálogo completo de mil 234 prestadores de servicios turísticos en el estado inscritos en el Registro Nacional de Turismo, incluidos hoteles, restaurantes y operadores de actividades.

A través de un estilo cálido y accesible, las personas viajeras podrán hacer preguntas abiertas sobre su próximo viaje, recibir recomendaciones personalizadas y acceder a mapas, distancias y tiempos de traslado, así como a un panorama claro de los gastos estimados para su visita.

Rodríguez Zamora destacó que este lanzamiento coincide con un momento fundamental para el turismo en Michoacán, que actualmente vive la temporada de la Mariposa Monarca y avanza con cuatro grandes ejes dentro del Plan Michoacán: la promoción del destino, la atracción de eventos internacionales rumbo a 2026, el fortalecimiento de experiencias comunitarias y la consolidación de infraestructura turística que permitirá crear nuevos proyectos y productos.

“Michoacán es un destino que vive en su gente, en sus comunidades y en sus tradiciones. Esta herramienta no solo digitaliza, sino que humaniza la forma de viajar, acercando al mundo a un estado extraordinario. Enhorabuena y viva Michoacán”, concluyó la secretaria.