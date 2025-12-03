Amenaza para Quintana Roo

Aunque Pese. Salvador Martínez G.

Indiscutiblemente, Quintana Roo es la entidad mexicana con mayor atractivo turístico, con 21 millones de visitantes y una derrama de 20 millones de dólares, lo que representa el 44 por ciento del turismo internacional en el país.

Este potencial turístico está puesto en peligro por una torpe decisión del gobierno estatal, al aumentar en 25 por ciento el derecho por uso de la infraestructura física estatal para los turistas, denominado Visitax, que, además, debe ser cobrado por los empresarios hoteleros convertidos en retenedores de este pago, lo cual es ajeno a su actividad.

Este aumento en el Visitax, que se suma a otros impuestos como el del 5 por ciento al hospedaje o al incremento en más de 100 por ciento en zonas arqueológicas, daña directamente a los 12 destinos del Caribe mexicano, al sacarlo del mercado por altos costos, frente a otros destinos como República Dominicana o Jamaica, en los cuales las políticas públicas son tendentes a disminuir las cargas impositivas, lo contrario de aquí.

En Quintana Roo existen 136 mil cuartos como oferta turística, por lo que podría verse afectado por estas decisiones del gobierno estatal, lo que ha provocado el rechazo del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, presidido por David Ortiz Mena, porque la medida compromete la competitividad de la entidad, es operativamente inviable y jurídicamente improcedente.

La queja de los hoteleros es fundada, máxime cuando los contratos de tour operación se establecen con la hotelería con 18 ó 24 meses de antelación, por lo que este derecho de Visitax no podría ser incrementado en las tarifas con cargo directo a los empresarios del sector.

Patear a la gallina de los huevos de oro no es lo mejor que puede hacer el gobierno estatal, pues el turismo es su actividad económica central. Sus carencias económicas presupuestales no puede recaer directamente en los turistas y, menos aún, recargar la operación recaudatoria en los hoteleros. Aún está a tiempo de evitar un grave daño al sector turístico, a la captación impositiva y al crecimiento económico del estado, hoy por cierto, afectado también por altos niveles de inseguridad, ya de conocimiento internacional. ¡Cuidado!

Susurros

Buenas noticias para los trabajadores: el salario mínimo aumentará en un 13 por ciento a partir del año 2026, al pasar de 278.80 pesos a 315.04 diarios, con lo que el ingreso mensual ascenderá a 9 mil 582.47 pesos.

La intención es fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores de manera sostenida, como ha sucedido en los últimos 7 años.

Email: salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz

ooo0ooo