Crean frente común contra la trata de menores en México

Rumbo al Mundial 2026

La alianza incluye campañas publicitarias para prevenir la explotación y violencia

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México (CSJCDMX), la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y Unicef firmaron un memorándum de entendimiento para prevenir la violencia, el abuso y la explotación sexual infantil en entornos turísticos, comunitarios y digitales en el país, de cara al Mundial de Futbol 2026.

Diversos estudios académicos internacionales -incluidos análisis de Unicef- coinciden en que los eventos deportivos internacionales tales como la Copa Mundial suelen estar asociados con un aumento en los reportes de violencia familiar y con mayores riesgos de explotación sexual infantil y violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

“Nuestro compromiso no es sólo institucional, es ético. En cada hotel, en cada estado del país, la infancia debe estar segura”, señaló Jorge Paoli Díaz, presidente de la ANCH. “Cuando una niña o un niño entra a un hotel, entra a un lugar donde su integridad debe ser protegida sin excepciones. Esta alianza no termina con el Mundial; deja capacidad instalada para proteger a la niñez de manera permanente. Más que una medida temporal, estamos construyendo una cultura hotelera de prevención y protección.”

“Con Unicef y el Consejo Ciudadano formamos una alianza basada en evidencia, derechos humanos y corresponsabilidad social. Esta colaboración combina alcance territorial, capacidades técnicas y redes de atención para proteger a la niñez en hoteles, comunidades y entornos digitales”, agregó Jorge Paoli Díaz.

Señaló que cerca del 93 % de los delitos en el país no se denuncian, una situación que la asociación pretende revertir al ofrecer acompañamiento y servir de “puente” entre las personas denunciantes y las autoridades, por lo que advirtió que la falta de regulación en plataformas como Airbnb agrava el riesgo para las víctimas potenciales. “Es fundamental que llegue la regulación (…) porque ahí si hay opacidad total”, consideró.

Se busca fortalecer entornos seguros y protectores

Frente a este escenario, Unicef, ANCH y el Consejo Ciudadano unirán sus capacidades para fortalecer entornos seguros y protectores en hoteles, comunidades, plataformas digitales y espacios públicos, poniendo especial atención en la prevención, detección temprana, canalización de casos de riesgo y reportes en la Línea y Chat Nacional Contra la Trata en el 800 55 33 000.

“El Consejo refrenda los esfuerzos sostenidos que ha venido realizando para la prevención de la violencia, la Trata de Personas, en particular en lo que respecta a la explotación sexual infantil y cualquier otra forma de vulneración hacia los derechos de la niñez y adolescencia, poniendo a disposición a un equipo de profesionistas, especialistas dispuestos a intervenir y ayudar gratuitamente las 24 horas, los 365 días del año, a los más de 9 mil niños, niñas y adolescentes que año con año nos llaman para pedir apoyo”, afirmó Clara Luz Álvarez, Secretaria Ejecutiva del CSJCDMX.

El acuerdo contempla acciones conjuntas para prevenir la explotación sexual infantil y violencia contra niños, niñas y mujeres, mediante campañas nacionales, difusión de información clave y fortalecimiento de entornos seguros en hoteles y espacios turísticos. La ANCH promoverá materiales preventivos y la visibilización de líneas de ayuda, mientras que Unicef y el Consejo Ciudadano impulsarán campañas y herramientas de reporte accesibles para huéspedes, personal y comunidades.

“En el Consejo Ciudadano antes, durante y después del Mundial 2026 jugamos de defensa a favor de las niñas y adolescentes porque sabemos que la vulnerabilidad de género existe, y en 4 de cada 10 reportes que recibimos de explotación sexual ellas son las principales víctimas”, destacó María Elena Esparza Guevara, Consejera en Género del CSJCDMX.

Asimismo, la alianza incluye la capacitación del personal hotelero, el acceso de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) a servicios gratuitos de atención y acompañamiento, y la promoción de su participación activa en la identificación y reporte de riesgos. El objetivo es reforzar la protección infantil desde todos los frentes: prevención, detección, atención y corresponsabilidad comunitaria.

“Con la llegada de millones de visitantes nacionales e internacionales a México el año próximo, es altamente probable que aumente el riesgo de explotación sexual infantil y de violencia contra la niñez”, subrayó Luis Fernando Carrera Castro, Representante de Unicef en México. “Se puede y se debe evitar que la Copa Mundial -la mayor celebración del futbol en el mundo- se convierta el año próximo en una pesadilla para niñas y niños mexicanos.

Van contra trata en estaciones de autobuses

En la Ciudad de México, en lo que va del año se han resguardado a 155 personas en los módulos instalados para prevenir el delito de trata en las terminales de autobuses, quienes iban a encontrarse con personas que habían contactado vía redes sociales, informó la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Clara Luz Álvarez.

Los puntos instalados por personal de dicho consejo están en las centrales camioneras del Norte, del Sur y la TAPO, y forman parte de las acciones para prevenir el delito de trata.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia está a cargo del chat y la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, donde reciben reportes para generar el vínculo con las autoridades correspondientes.

La secretaria ejecutiva dijo que, de los reportes por trata que han sido recibidos en el consejo correspondientes a la Ciudad de México, 69% fueron por abuso sexual infantil o pornografía infantil.

Mientras que el otro 31% es por otras modalidades de trata, “encabezando la lista la de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, seguido de trabajo o servicio forzado y en un tercer lugar la mendicidad forzada”, afirmó.

Además de ser la modalidad más registrada, comentó Álvarez que el abuso sexual infantil muestra un crecimiento relacionado con el uso de redes sociales.