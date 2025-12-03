La Autónoma del Estado de México fortalece liderazgo académico internacional

Irma Muñoz Muñoz, investigadora de la Facultad de Turismo y Gastronomía, encabezará el Capítulo México de CONPEHT

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortaleció su presencia académica internacional con el nombramiento de la profesora e investigadora de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Irma Muñoz Muñoz, como presidenta del Capítulo México de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT) para el periodo 2025-2028.

Con una trayectoria de 25 años en la UAEMéx, Muñoz Muñoz ha impulsado la Licenciatura en Gastronomía, la tutoría académica, la investigación y proyectos del Centro de Investigación y Estudios Turísticos y Gastronómicos (CIETURG). También ha participado en comités curriculares y publicado artículos científicos y capítulos de libro que han contribuido al fortalecimiento de su área disciplinar.

La CONPEHT, organismo con 34 años de trayectoria, reúne a más de 140 instituciones educativas de 22 países de América Latina, España y Suiza, incluida la UAEMéx. Es reconocida por su colaboración con la Organización Mundial del Turismo de la ONU -Organización de las Naciones Unidas- y por promover la investigación, la movilidad académica y el crecimiento profesional del sector turístico y gastronómico.

Para su designación, Muñoz encabezó una planilla integrada por nueve universidades mexicanas, entre ellas la Universidad de las Américas Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad del Caribe y la Universidad Intercontinental.

“Ser electa presidenta representa un enorme reto y una gran responsabilidad, especialmente por la filosofía de la CONPEHT, basada en la colaboración y el crecimiento conjunto entre instituciones educativas”, expresó.

Entre sus principales ejes de trabajo, destacó la ampliación de convenios de colaboración, la incorporación de más universidades al Capítulo México, la promoción de estancias nacionales e internacionales para estudiantes y docentes, así como proyectos que atiendan necesidades reales del sector, especialmente en sostenibilidad y competitividad turística.

“Es fundamental dignificar la profesión turística, porque persisten retos como la informalidad laboral y el desempeño de funciones especializadas sin formación profesional. Sólo unidos podremos enfrentarlos”, afirmó.

La participación de la UAEMéx en la CONPEHT ha sido reconocida internacionalmente. Equipos estudiantiles asesorados por especialistas de la Facultad han obtenido podios en distintas categorías y competencias. Recientemente, un grupo obtuvo el primer lugar en Cocina durante el XVI Concurso de Gastronomía y Servicio en Medellín, Colombia.

Convencida del talento universitario, Irma Muñoz invitó a las y los estudiantes a involucrarse en estos encuentros internacionales. “Tenemos excelentes alumnas y alumnos; sólo falta que se animen a participar. Cuando viven la experiencia CONPEHT, se enamoran del proyecto”, concluyó.