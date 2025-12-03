Egresada de UAEMéx ganó Premio IAPEM a la Investigación en Administración Pública 2025

Toluca, Méx.- La egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Ana Paulina López Martínez, fue galardonada con el Premio IAPEM a la Investigación en Administración Pública 2025, por su tesis “Determinantes de la actividad turística de la Ciudad de México 2006-2022”, otorgado por el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios.

Su trabajo surgió a partir de la materia de Econometría y analiza el turismo como un fenómeno social, cultural y económico que contribuye de forma notable al Producto Interno Bruto (PIB) de México, pero que -señaló- aún carece de suficiente estudio académico en el país.

López Martínez centró su investigación en la Ciudad de México, al ser uno de los destinos que más visitantes recibe gracias a su diversidad de espacios turísticos y a condiciones económicas favorables, como el tipo de cambio que hace más accesibles los costos para viajeros internacionales.

Como parte del desarrollo del proyecto, realizó una amplia revisión documental y detectó que una de las principales motivaciones para visitar la capital del país es precisamente el costo competitivo del destino.

Además, destacó que la mayoría de la información disponible sobre el sector turístico en México se concentra en esta entidad, lo cual representa una oportunidad para profundizar en el análisis desde distintas perspectivas.

“La mayor parte de los estudios que encontré se desarrollan en países europeos o asiáticos. En México hay pocos trabajos al respecto, lo que hace que esta investigación sea novedosa y contribuya a impulsar el sector turístico”, afirmó.

La joven economista subrayó la relevancia de abordar el turismo desde la ciencia económica, ya que los resultados pueden contribuir al diseño de políticas públicas que fortalezcan este sector, generen desarrollo y mejoren el bienestar de la población.