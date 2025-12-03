El campo, levantado ante aprobación “fast-track” de lesiva ley del agua

TRAS LA PUERTA DEL PODER.Roberto Vizcaíno

Los productores del campo -campesinos, ejidatarios, agricultores y ganaderos y sus aliados transportistas- reactivaron ayer mismo sus bloqueos carreteros, de pasos fronterizos en norte y sur, ante la aprobación fast-track en la Cámara de Diputados de la nueva Ley del Agua, que consideran absolutamente lesiva para la supervivencia de su actividad.

Una votación que anula principios asumidos desde la Revolución Mexicana y que dieron vida al reparto agrario de Lázaro Cárdenas para garantizar y darle vida y garantías a posesiones en el campo mexicano.

Una vez aprobada en San Lázaro, dirigentes de productores advirtieron que la batalla que viene podría incluso derivar el violencia.

Desafiante, quien no les cree que puedan ir más allá de cerrar algunas carreteras e invadir algunas aduanas durante algunos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a sus bancadas en San Lázaro y en el Senado no hacerles caso a los productores agrícolas y apresurar la aprobación de esa nueva Ley del Agua con la cual se garantiza el control total del líquido en todo el país.

Esta nueva Ley establece que el agua es un bien propiedad de la nación como el petróleo. Y ya sea en el subsuelo, en pozos, en ríos, charcos o lagunas, presas o represas, sólo el gobierno tendrá la facultad de distribuirla o concesionarla.

No sólo eso, cualquier alteración a este mandato se castigará con cárcel.

Así, con una votación legislativa gandalla, los diputados del oficialismo Morena PT y Verde anulan un derecho establecido en la Constitución de 1917 que es el tener en el campo el derecho al agua.

Desde entonces, todos los predios -de pequeños productores, de ejidatarios, de agricultores y ganaderos- establecen el valor de sus tierras por la cercanía con el agua. Son privilegiados y costosos aquellos que cuentan con pozos o ríos cercanos.

La importancia de la transmisión de estos predios -ya sea por venta, cesión, confiscación o herencia- va directamente ligada a las fuentes del agua a que tenga derecho.

Si hoy un predio privado o comunal, ejidal o industrial, urbano, etc, aunque tenga pozos, presas o ríos cercanos, deja de tener derecho al uso de esa agua y no vale ni un centavo.

De hoy en adelante, el gobierno deberá darles un permiso o concesión para continuar con el acceso a ese bien.

De ahí que los productores agrícolas todos amenazan con reaccionar incluso con la violencia, pues sus bienes y actividad productiva hoy han dejado de valer nada.

En este contexto, si esta ley es ratificada en el Senado, entonces lo que ocurra en el país será responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y de sus bancadas comandadas por Adán Augusto López y Ricardo Monreal, advirtió Eraclio Yako Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Internacional Socialista expulsó al PRI

La Internacional Socialista (IS), que integra a partidos socialdemócratas y gobiernos de izquierdas, esencialmente de Europa, anunció ayer la expulsión ipso facto del PRI.

Al anunciarlo, explicó que esta decisión se tomó en su consejo más reciente, encabezado por el presidente español Pedro Sánchez.

¿Causa?

Por las acciones polémicas del senador Alejandro Moreno, su líder nacional, se dijo.

Se expulsa al PRI luego de 37 años de afiliación. Fundada en 1951, la Internacional Socialista se destacó por la alta calidad intelectual e ideológica de sus dirigentes y por aglutinar a 132 partidos de todo el mundo, entre ellos al partido que gobernó México por 70 años sin pausa.

Alejandro Moreno fue vicepresidencia mundial de la IS hasta julio de 2024.

El dirigente denunció, desde ahí, durante el primer trimestre del año, el asedio que sufre desde 2018 la democracia y el proceso de polarización política en México.

Pero en sus consideraciones los miembros del Consejo vieron que el líder priista protagonizó en esta parte final del año acciones contrarias al código de ética de la IS.

Esencialmente, se le cobra por su agresión al entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y que dejó imágenes y videos en agosto que le dieron la vuelta al mundo.

A partir de entonces, dicen, su tono se ha radicalizado.

La expulsión es ya cuestionada por el PRI y por otros partidos de América Latina pertenecientes a la Internacional Socialista.

Cabe recordar que Alejandro Moreno es además presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPPPAL, formada por 72 partidos del continente, algunos de ellos en el poder en sus naciones.

¿Y qué creen?… ¡El Senado ratificó a Ernestina!

¡Sí! ¡Acertó usted! Ernestina Godoy, ex fiscal en la CDMX durante la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum y ahora jefe del Jurídico durante el año y un mes de su presidencia, fue ratificada ayer como sustituta de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República.

Así, concluyó la simulación de un proceso legislativo en que todos sabían cuál sería la designación final dictada desde el inicio por la mandataria. Ni “fiscal carnal”, ni sumisa, sino del mismo ADN ideológico de la Presidenta. Destino el suyo sin sorpresas.

