ANA GABRIEL comparte su nuevo sencillo: “LUNA AZUL”, un apasionado himno a la ausencia

El nuevo sencillo de ANA GABRIEL es una oda a los recuerdos y la nostalgia. “LU- NAAZUL” es una inspirada canción acompañada de su- blimes arreglos orquestales.

ANA GABRIEL se en- cuentra más inspirada que nunca. La legendaria cantante mexicana estrena “LUNA AZUL”, un apasionado him- no a la nostalgia, la ausencia y al amor más entregado.

Con toda su energía, sen- sibilidad y talento, la origina- ria de Guamúchil, Sinaloa, nos entrega un tema cargado de sentimiento. “LUNA AZUL” es profunda y evo- cadora. “Con una inmensa alegría, volví a las andadas en los estudios; el placer que me causa entregarles una creación como ‘LUNA AZUL’ es insuperable”, co- menta ANA GABRIEL.

Acompañada de grandes arreglos orquestales y una instrumentación de primer ni- vel, “LUNAAZUL” es un te- ma — escrito por la misma ANA GABRIEL— que re- cuerda a esas grandes y des- garradoras baladas que hicie-

ron historia en legendarios festivales como el OTI, con- quistando la radio y los cora- zones de los fans.

El anterior lanzamiento de La Diva de América, “No Me Digas” —un tributo a Juan Gabriel y Rocío Dúrcal—, se lanzó el 8 de marzo de 2024, y este retorno no podría ser más afortunado.

Desde antes de su estreno oficial, la canción ya contaba con el cariño del público, que ha podido escuchar el tema en Claro de Luna, la reciente gira de ANA GABRIEL.

Con este tour, ANA GA- BRIEL se encuentra cele- brando 51 años de exitosa ca- rrera llevando su música por Estados Unidos, para próxi- mamente visitar Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

Sin duda, la también lla- mada Luna de América man- tiene su icónico encanto tanto en los escenarios como en sus nuevas canciones, y la prueba de ello es el lanzamiento de “LUNA AZUL”, un sencillo que definitivamente deja claro que ANA GABRIEL continúa cautivando al gran público.