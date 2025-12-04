El aguinaldo debe entregarse, por ley, antes del 20 de diciembre

Más de 55 mil empleados lo esperan en Q. Roo

Le corresponde a todos trabajadores y debe ser equivalente a una quincena

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Las empresas que operan en Quintana Roo están obligadas a pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre a más de 55 mil empleados que esperan dicha prestación, conforme marca la Ley Federal del Trabajo.

Este pago corresponde a todas y todos los trabajadores formales, y debe ser equivalente al menos a 15 días de salario. El aguinaldo debe entregarse en una sola exhibición, de forma clara y sin descuentos que no estén fundamentados.

Las compañías que incumplan pueden recibir multas que van de los miles a los cientos de miles de pesos, además de inspecciones laborales.

Sindicatos vigilantes que se entregue aguinaldos

Sindicatos en Quintana Roo como la CTM, y la CROC, confirmaron que como parte de los contratos colectivos se especifica cumplir con la prestación anual de los y las trabajadores.

En este contexto, el líder estatal de la CROC, Martín de la Cruz, explicó que se trata de un derecho laboral adquirido y que las compañías muestran disposición para cumplir en tiempo y forma.

Reconoció el esfuerzo diario de las y los trabajadores que sostienen la actividad turística del destino.

Autoridades supervisan pago de aguinaldos

La Secretaría del Trabajo de Quintana Roo informó que reforzará las verificaciones para garantizar el pago puntual de aguinaldos, prestación obligatoria que debe cubrirse antes del 20 de diciembre.

La vigilancia estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y las áreas de Inspección Laboral, facultadas para sancionar a empleadores que incumplan.

Durante la temporada decembrina de 2023 se registraron más de 160 denuncias por falta de pago o pago incompleto del aguinaldo, cifra que la autoridad espera disminuir este año mediante inspecciones preventivas.

En el 2024, la STyPS registró un incremento significativo de las asesorías, y quejas de parte de los trabajadores para defender sus derechos.

En 2024 señalan que en Quintana Roo hay más de 520 mil trabajadores asegurados ante el IMSS y alrededor de 23 mil afiliados al ISSSTE, todos con derecho a esta prestación anual.

La STyPS recordó que las sanciones por incumplir pueden alcanzar de 50 a 5 mil UMA, además de procedimientos legales que obligan al pago íntegro de lo adeudado.

Colaboración para asesoría laboral y contra el trabajo infantil

Con el objetivo de responder de manera inmediata y cercana a los retos que presenta el trabajo infantil en Quintana Roo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado (STyPS), firmó el convenio de colaboración para la creación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) en el municipio de Puerto Morelos, misma que quedo instalada se en la Sala de Cabildo.

Lo anterior, viene a reforzar los trabajos que se realizan desde la CITI Estatal, misma que ya opera en todo el territorio de Quintana Roo y tiene como función atender de primera instancia los casos de trabajo infantil y el seguimiento puntual a las causas.

Con esto, se busca una atención de manera cercana desde los propios ayuntamientos, así como implementar las políticas públicas que refuercen las acciones en favor de niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, la encargada de la STyPS, Verónica Salinas Mozo, destacó que el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, representa la voluntad de superar las desigualdades y lograr una prosperidad compartida.

Por su parte, la presidenta municipal de Puerto Morelos Blanca Merari Tziu Muñoz, agradeció el apoyo y la coordinación permanente que han tenido con la administración de la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

Este mismo día, se firmó un segundo convenio para el inicio de operación de una Procuraduría del Bienestar Laboral, misma que tiene por objetivo brindar atención jurídica laboral y acompañamiento de manera gratuita para las y los trabajadores y así ya no tengan que trasladarse a otros municipios para ser atendidos, ahorrando tiempo y transporte.

Con esta, suman ya seis procuradurías del bienestar laboral ya en operación en el estado.