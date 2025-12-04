Sube de nuevo el kilo de tortilla en Chetumal a partir de esta semana

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Pasará de 24 a 26 pesos por alza en insumos, confirman propietarios

A partir del próximo 6 de diciembre de 2025, los habitantes de la capital quintanarroense deberán enfrentar un nuevo ajuste en el precio de uno de los alimentos básicos de la dieta mexicana: la tortilla. El kilo pasará de 24 a 26 pesos, confirmaron establecimientos locales, que ya colocaron avisos visibles para informar a sus clientes sobre la medida.

Razones del incremento:

– Aumento en insumos: Los propietarios de tortillerías señalaron que el precio se mantuvo estable durante varios años, pero el encarecimiento de materias primas como el maíz y la energía eléctrica obliga a realizar ajustes.

– Oferta y demanda: El mercado local se rige por estas dinámicas, lo que presiona a los productores a modificar precios.

– Factores laborales: El acuerdo presidencial que contempla un aumento salarial a partir de enero de 2026 también influye, pues los negocios deben prever mayores gastos para cumplir con las nuevas obligaciones.

El alza de dos pesos por kilo puede parecer marginal, pero representa un golpe directo al bolsillo de las familias chetumaleñas, especialmente aquellas que consumen grandes cantidades de tortilla diariamente.

Una familia que consume 3 kilos diarios pasará de gastar 72 pesos a 78 pesos, lo que en un mes equivale a 180 pesos adicionales. Este ajuste se suma a un contexto nacional donde en varios estados el precio ya supera los 30 pesos por kilo, como en Sonora, Baja California Sur y Colima.

Los despachadores consultados -quienes pidieron mantener el anonimato- explicaron que la decisión busca socializar el proceso y evitar sorpresas entre los clientes. “Se mantuvo el precio por años, pero ya no es posible sostenerlo”, señalaron. Los avisos en las tortillerías buscan dar transparencia y anticipar el impacto.

El incremento en Chetumal se inscribe en una tendencia más amplia:

– En distintas regiones del país, el kilo de tortilla ya se vende entre 30 y 34 pesos, reflejo de la presión inflacionaria y de los mayores costos de producción.

– Expertos advierten que los ajustes continuarán en 2026, en paralelo con nuevas cargas fiscales y aumentos en salarios.

Aumento al salario mínimo no alcanza para la canasta básica

El líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, celebró el anuncio del aumento del 13% al salario mínimo general a partir de enero de 2026, pero subrayó que el ajuste no alcanza para cubrir el costo real de la canasta básica, que actualmente se estima en 2 mil 400 pesos mensuales.

El salario mínimo pasará de 278.8 pesos diarios a 315.04 pesos el próximo año. Aunque representa un avance histórico, la CROC considera que el incremento no compensa la carestía que golpea a las familias trabajadoras.

González Cuevas insistió en que el salario mínimo es solo un parámetro inicial y que debe acompañarse de una revisión más amplia de los sueldos contractuales para mejorar el ingreso real.

La organización sindical alertó que, pese al aumento, el poder adquisitivo sigue rezagado.

“Se debe mejorar el ingreso real de las familias trabajadoras”, enfatizó González Cuevas.

El anuncio presidencial ha generado opiniones encontradas: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza celebró que el nuevo salario mínimo permitirá superar el umbral de pobreza, al cubrir hasta dos canastas básicas.

En contraste, sindicatos como la CROC y empresarios en Veracruz advierten que el aumento puede ser insuficiente y que, sin control de precios, la inflación podría anular el beneficio.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el ajuste provoque mayor inflación y aseguró que forma parte de una estrategia integral contra la carestía.

Además del incremento salarial, González Cuevas recordó que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales está prevista para implementarse gradualmente entre 2027 y 2030, lo que también impactará en las condiciones de los trabajadores.

Cenas de Navidad y Año Nuevo estarán marcadas por la carestía

La temporada decembrina de 2025 llega a Quintana Roo con un panorama económico contrastante. Por un lado, las familias locales enfrentan el encarecimiento de productos básicos para preparar las tradicionales cenas de Navidad y Año Nuevo; por otro, el sector turístico impulsa experiencias exclusivas como el “Expreso de Año Nuevo” del Tren Maya, que incluye vuelos, hospedaje y cena de gala desde 22,998 pesos.

Costos de las cenas familiares:

– Pavo y pierna de cerdo: Los precios se han incrementado entre un 15 y 20% respecto al año pasado, con costos que rondan los 180 a 220 pesos por kilo.

– Verduras y frutas de temporada: El jitomate, la cebolla y la manzana registran aumentos de hasta 25%, impactando directamente en guarniciones y postres.

– Pan y repostería: La rosca de reyes anticipa un precio de 350 a 500 pesos, mientras que los pasteles navideños superan los 400 pesos en panaderías locales.

– Bebidas: El vino y el ponche navideño también reflejan la inflación: una botella de vino nacional cuesta entre 180 y 250 pesos, mientras que el ponche casero puede superar los 300 pesos por preparación para seis personas.

En conjunto, una cena tradicional para una familia de cinco integrantes puede costar entre 2,500 y 3,500 pesos, cifra que representa un desafío para hogares con ingresos ajustados.

Es así, que mientras las familias locales ajustan menús, sustituyen carnes por pollo o pescado y optan por cenas más austeras, los turistas acceden a paquetes premium que refuerzan la imagen de Quintana Roo como destino de lujo.