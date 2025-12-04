Desabasto de medicamentos afecta a pacientes con enfermedades crónicas

Fallas en la distribución del sistema IMSS Bienestar

Personas buscan alternativas en farmacias privadas, donde los costos resultan inalcanzables para muchos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El desabasto de medicamentos en Quintana Roo ha comenzado a afectar gravemente a pacientes con enfermedades crónicas, quienes enfrentan retrasos en sus tratamientos y riesgos para su salud debido a fallas en la distribución del sistema IMSS Bienestar.

Desde mediados de noviembre, centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar en Quintana Roo reportan que se han quedado sin medicamentos esenciales para atender padecimientos crónico-degenerativos como hipertensión, diabetes y enfermedades renales. La escasez se ha extendido a comunidades rurales y urbanas, generando preocupación entre pacientes que dependen de un suministro constante para mantener su calidad de vida.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, las entregas han sido incompletas y con retrasos, lo que obliga a los pacientes a buscar alternativas en farmacias privadas, donde los costos resultan inalcanzables para muchas familias.

Pacientes entrevistados en Chetumal y Cancún señalaron que llevan semanas sin recibir sus tratamientos completos. “Nos dicen que no hay en existencia y que esperemos al próximo surtido, pero mientras tanto nuestra salud se deteriora”, expresó una paciente con hipertensión.

Las cooperativas de salud comunitaria también han advertido que el desabasto incrementa el riesgo de complicaciones médicas y hospitalizaciones, lo que a su vez presiona aún más al sistema de salud estatal.

El problema responde a fallas logísticas y de suministro en la red de distribución del IMSS Bienestar. Según fuentes oficiales, la transición hacia este modelo ha enfrentado dificultades para garantizar abasto oportuno en todas las unidades médicas. Además, la demanda creciente en temporada invernal ha acentuado la presión sobre los inventarios.

La Secretaría de Salud estatal afirma que se trabaja en coordinación con el IMSS Bienestar para regularizar el suministro en las próximas semanas. Sin embargo, no se ofreció una fecha concreta para la solución definitiva.