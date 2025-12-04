Se proyecta recaudar más de 4,300 mdp por el Visitax

Para el próximo 2026

El gobierno estatal anticipa una recaudación récord de 4,300 millones de pesos en 2026 por concepto del Visitax en 2026, el impuesto turístico que deben cubrir los visitantes extranjeros que llegan a la entidad. La cifra triplica los ingresos obtenidos en 2025, cuando se registraron alrededor de 1,392 millones de pesos, según el paquete presupuestal enviado al Congreso local.

Estrategia de recaudación:

– Sin aumento en la tarifa: El monto del Visitax se mantendrá sin cambios para los turistas, lo que significa que el crecimiento no proviene de un alza en el costo, sino de una mejor captación.

– Coordinación con hoteleros: La administración estatal implementará un sistema de cobro más estrecho con el sector hotelero, que funge como principal recaudador.

– Mayor fiscalización: Se prevé reforzar los mecanismos de supervisión para garantizar que todos los visitantes cumplan con el pago.

El Visitax se ha convertido en un pilar de los ingresos propios de Quintana Roo:

– Los recursos por derechos estatales suman 7,073 millones de pesos, de los cuales el Visitax representa más del 60%.

– Con esta recaudación, el impuesto turístico aportará el 12.5% del total de ingresos estatales, consolidándose como una fuente clave para financiar programas y proyectos locales.

El salto de 1,392 mdp en 2025 a más de 4,300 mdp en 2026 refleja un incremento histórico en la recaudación del 209%. Cabe mencionar que Quintana Roo recibe más de 20 millones de visitantes al año, lo que garantiza un flujo constante de recursos, por lo que Cancún, Playa del Carmen y Tulum siguen siendo los principales polos turísticos que sostienen la recaudación.

Aunque el Visitax no aumentará en monto, algunos sectores han planteado dudas sobre su impacto. Hoteleros reconocen que la medida fortalece las finanzas estatales, pero advierten que la carga administrativa debe ser eficiente para no afectar la experiencia del turista.