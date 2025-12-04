Playa del Carmen: centros de buceo reportan operaciones al 70 por ciento

Repunta economía de las cooperativas

Tiburón toro, de los principales atractivos de la temporada invernal en el Caribe mexicano

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Los centros de buceo en Playa del Carmen reportan operaciones al 70% tras el regreso del tiburón toro, uno de los principales atractivos turísticos de la temporada invernal en el Caribe mexicano.

La temporada de avistamiento del tiburón toro comenzó oficialmente el 1 de noviembre de 2025, aunque los primeros ejemplares fueron vistos incluso días antes. De acuerdo con el Sindicato de Buzos de Playa del Carmen, durante las primeras inmersiones se registraron entre seis y once tiburones por salida, lo que generó gran expectativa entre turistas nacionales e internacionales.

En la segunda semana de noviembre hubo un breve lapso sin avistamientos, probablemente porque los tiburones siguieron cardúmenes de peces hacia otras zonas. Sin embargo, los ejemplares regresaron y actualmente se mantienen en los puntos de observación habituales, consolidando la experiencia como una de las más reconocidas a nivel internacional.

Los centros de buceo locales reportan que están trabajando entre 60 y 70% de su capacidad, una cifra que refleja una recuperación significativa para el sector turístico tras meses de baja actividad. El tiburón toro es considerado el principal atractivo de buceo en Playa del Carmen durante el invierno, atrayendo visitantes de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Francisco Chan, secretario del Sindicato de Buzos, destacó que la llegada de los tiburones es clave para mantener la economía de las cooperativas y empresas de buceo, pues cada temporada genera un flujo constante de visitantes especializados en turismo de naturaleza y aventura.

Los operadores coinciden en que el avistamiento del tiburón toro no solo fortalece la oferta turística, sino que también posiciona a Playa del Carmen como un destino de buceo de clase mundial. “Es lo más fuerte que ofrece Playa del Carmen en buceo”, señaló un representante del sector.

Además, se subraya la importancia de mantener prácticas responsables y seguras durante las inmersiones, garantizando tanto la protección de los tiburones como la seguridad de los visitantes.

Con el repunte de la temporada invernal y la llegada de más turistas internacionales, se espera que los centros de buceo alcancen ocupaciones superiores al 80% en diciembre, consolidando al tiburón toro como un motor de recuperación económica para la región.

Alistan estreno de documental Ocean

El documental Ocean tendrá su estreno oficial en el Planetario Sayab de Playa del Carmen, con funciones especiales que buscan acercar al público a la riqueza y fragilidad de los ecosistemas marinos.

El Planetario Sayab anunció que el documental Ocean se proyectará este fin de semana como parte de su programación cultural y científica. La producción, realizada con tecnología de alta definición y sonido envolvente, ofrece un recorrido por los océanos del mundo, mostrando la biodiversidad marina y los desafíos que enfrenta ante el cambio climático y la contaminación.

José Urbina Bravo, integrante del colectivo y miembro de Sélvame del Tren, invitó a la población a visitar el recinto de ciencia, para la función que tendrá lugar a las 17 horas del sábado.

El documental se proyectará en la sala de domo digital del planetario, lo que permitirá una experiencia inmersiva única. Los asistentes podrán apreciar imágenes de arrecifes, ballenas, tiburones y otras especies en un formato que envuelve al espectador, generando la sensación de estar bajo el agua.

Además, se ofrecerán charlas complementarias con especialistas en biología marina, quienes abordarán temas como la conservación de los arrecifes de coral en Quintana Roo y el impacto del turismo en los ecosistemas costeros “Tenemos el privilegio de estrenar este documental el sábado y la invitación en este lugar es para la gente que no conoce el verdadero valor de los océanos. Es para la gente que ya se ha dado por vencida. Estas son las personas que yo quiero subrayar que atiendan, porque venimos de todas partes de la República, de todas partes del mundo y a trabajar en un hotel, en un bar y no conocemos realmente la riqueza y la importancia que tiene este destino turístico desde el punto de vista medioambiental. Una joya extraordinaria de ecosistema el lugar que es nuestro hogar” dijo.

“Ocean” es una producción inglesa de David Attenborough, estrenado a nivel mundial en mayo y, de acuerdo con la ficha de la productora, hizo su primera exhibición frente al rey Carlos III del Reino Unido.