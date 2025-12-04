Lanzan acciones para enfrentar delito de trata de manera frontal

Apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones

El gobierno estatal busca revertir flagelos que en el pasado eran invisibilizados

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, afirmó que con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) y del gobierno federal, en Quintana Roo se robustecerán las estrategias para la prevención, atención y combate de las diferentes modalidades del delito de trata de personas.

Durante la IV Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional Contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, destacó que la unión de sociedad civil y autoridades permitirá resultados más efectivos contra este flagelo.

Cristina Torres resaltó que el combate frontal al delito y la atención de las causas es una de las características del gobierno de la transformación, humanista con corazón feminista, que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“El compromiso decidido de todas y todos permitirá que sea exitoso el trabajo iniciado en Quintana Roo donde, en el pasado, se invisibilizaban flagelos que, en la actualidad son combatidos de manera frontal, incluso con el apoyo de organismos internacionales como la OIM”, indicó.

La funcionaria estatal insistió en que la coordinación institucional es fundamental, tanto para que las víctimas presenten las denuncias correspondientes como para que las autoridades persecutorias detengan y procesen a los responsables de los delitos.

Hay que señalar que, durante la sesión de trabajo, se presentaron los avances de las acciones realizadas durante el año, destacando el hecho que la Fiscalía General del Estado inició 149 carpetas de investigación, que derivaron en 35 personas detenidas y 480 víctimas del delito de trata liberadas.

Por su parte, el Especialista Senior en Trata y Tráfico de Personas, de la OIM México, Juan Manuel Meixueiro Alarcón, presentó la denominada caja de herramientas de la OIM para la atención, prevención y combate del delito de trata de personas.

Se trata de una serie de leyes, normas internacionales y protocolos de actuación, aglutinados en un solo documento, que se convierte en fuente de consulta para la atención integral de esta problemática desde el ámbito estatal.

Por su parte, la subdirectora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Brenda Flores García, garantizó el apoyo de mayores insumos para la difusión de las acciones para la atención de los delitos de trata de personas.

Exposición “Se buscan Guadalupes”

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) invita a la comunidad a la inauguración de la exposición de fotografía contemporánea “Se buscan Guadalupes”, del reconocido artista japonés Ryuichi Yahagi, que se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en el Museo de la Isla. La entrada es libre.

“Se buscan Guadalupes” es un proyecto visual iniciado en 2008 que investiga la transformación simbólica, social y cultural del nombre “Guadalupe” en México. A través de retratos fotográficos, Yahagi reflexiona sobre el lugar que ocupa hoy la Virgen de Guadalupe y cómo este nombre, entre devoción, identidad y pertenencia, se ha convertido en un signo dinámico que revela tensiones entre tradición y modernidad.

La exposición que llega a Cozumel es el resultado de una gran convocatoria realizada por el artista, quien invitó a mujeres y hombres llamados Guadalupe a participar en sesiones fotográficas, logrando una extraordinaria respuesta de la comunidad cozumeleña. Estas nuevas imágenes se suman al archivo que Yahagi ha construido a lo largo de los años y que, hasta 2025, incluye más de 900 retratos que conforman un mosaico humano que refleja la diversidad del país, explicó la directora del Museo de la Isla, Isela Carrillo Cupul.

Ryuichi Yahagi nació en 1967 en Kawasaki, Japón y comenzó su formación en el Instituto Culinario de Osaka Abeno Tsuji, pero posteriormente siguió su vocación artística al estudiar Artes Visuales con especialidad en Escultura en el Kanazawa College of Art, pero desde 1995 radica en Xalapa, Veracruz, donde ha desarrollado una sólida trayectoria como creador, docente e investigador. Fue becario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, profesor de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y cuenta con una maestría en Artes Visuales por la UNAM, con especialidad en Arte Urbano.

Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2022-2025) y su obra abarca instalación, escultura, pintura, performance y fotografía. Ha presentado exposiciones en México, Japón, China, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Francia, España, Estados Unidos, Cuba, Colombia y Argentina.