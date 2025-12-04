Cozumel supera caída en vuelos y mantiene su impulso turístico

Ayuda la ausencia de sargazo

Cercanía con Playa del Carmen facilita que visitantes cruzaran hacia la isla

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- El 2025 representó un desafío para Cozumel: la isla enfrentó una reducción del 18% en vuelos comerciales, lo que pudo haber impactado severamente la ocupación hotelera y la derrama económica. Sin embargo, según la Asociación de Hoteles de Cozumel, el destino logró mantener cifras similares a las de 2024, evitando una caída en su ritmo turístico.

Beatriz Tinajero, presidenta de la Asociación y directora general de Hoteles BF, reconoció que la disminución de vuelos “pegó” al sector, pero destacó que la isla supo aprovechar otros factores para compensar la baja conectividad aérea.

Uno de los elementos clave fue la ausencia de sargazo en las playas de Cozumel durante el verano, lo que atrajo a turistas que buscaban escapar de otros destinos de Quintana Roo afectados por el alga. Este fenómeno permitió un incremento de 10 puntos porcentuales en la ocupación hotelera durante la temporada alta.

Además, la cercanía con Playa del Carmen facilitó que muchos visitantes cruzaran en ferry hacia la isla, reforzando el flujo turístico por vía marítima.

El sector hotelero y turístico de Cozumel apostó por un turismo de mayor valor, con experiencias diferenciadas como buceo, snorkel y recorridos culturales, que ayudaron a sostener la demanda. Asimismo, se impulsaron eventos locales y mejoras en la infraestructura para mantener la competitividad frente a otros destinos caribeños.

Aunque la caída en vuelos generó cancelaciones y menor capacidad operativa para algunas aerolíneas, los empresarios locales confían en que la diversificación de la oferta y la fidelidad de los visitantes serán claves para enfrentar la temporada invernal.

El reto para Cozumel será recuperar la conectividad aérea y garantizar que la isla siga siendo atractiva para turistas internacionales. La estrategia incluye fortalecer la promoción del destino, mejorar la infraestructura portuaria y consolidar alianzas con aerolíneas para aumentar frecuencias.

Cierre alentador para Puerto Morelos

La Asociación de Hoteles de Puerto Morelos informó que las reservaciones para diciembre muestran una tendencia positiva, con ocupaciones proyectadas entre 85 y 90%, lo que representa uno de los mejores cierres de año en la última década.

El repunte se atribuye a la combinación de turismo internacional —principalmente de Estados Unidos y Canadá— y visitantes nacionales que buscan alternativas más tranquilas frente a Cancún y Playa del Carmen.

Conectividad aérea: el Aeropuerto Internacional de Cancún mantiene un flujo constante de vuelos, lo que facilita la llegada de turistas a Puerto Morelos.

Oferta hotelera diversificada: desde resorts de lujo hasta pequeños hoteles boutique, el destino ha logrado captar distintos segmentos de mercado.

Atracciones naturales: la Ruta de los Cenotes y las playas libres de sargazo han sido clave para atraer visitantes en busca de experiencias más auténticas.

Empresarios hoteleros señalaron que el cierre de año es vital para compensar los meses de baja ocupación registrados en septiembre y octubre. “Puerto Morelos se consolida como un destino de descanso y naturaleza, y diciembre será un mes de gran recuperación”, destacó un representante de la Asociación de Hoteles.

El incremento en ocupación se traduce en mayor derrama económica para restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos, además de la generación de empleos temporales en la temporada alta.

Autoridades municipales subrayaron que el repunte también fortalece la imagen de Puerto Morelos como un destino seguro y sostenible, capaz de competir con los grandes polos turísticos del Caribe mexicano.

Con este cierre positivo, el sector turístico de Puerto Morelos proyecta un inicio de año favorable y busca consolidar estrategias de promoción internacional, especialmente en mercados europeos y sudamericanos. El reto será mantener la ocupación en temporada baja y diversificar la oferta para garantizar estabilidad durante todo el año.