Se suman federaciones al liderazgo del cetemista Janitzio Soto Elguera

Refrenda compromiso de defender conquistas laborales

Por Arturo Baena

Tultitlán, Méx.- Luego de llevarse a cabo el pleno general extraordinario de la Federación de Trabajadores de la Región de Tultitlán, el cual contó con la participación de diversos sindicatos nacionales pertenecientes a la CTM y sus 22 federaciones regionales mexiquenses, reiteraron su apoyo al cetemista Janitzio Soto Elguera.

El evento tuvo lugar en este municipio en un ambiente lleno de camaradería, compañerismo y apoyo total a Soto Elguera. Ahí se tocaron temas de la orden del día como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la capacitación constante de los agremiados, la inclusión de hombres y mujeres jóvenes a la vida sindical.

Además, hablaron de la integración de aspirantes a tener cargos públicos en los diferentes órdenes de gobierno para fomentar el desarrollo de los trabajadores, tanto en el Estado de México como en el país, así como la constante renovación y unidad de las diferentes federaciones a lo largo y ancho de México.

El dirigente sindical tlalnepantlense, refrendó su compromiso de seguir defendiendo las conquistas laborales en el Estado de México.

Los personajes que formaron parte del presidium fueron Heriberto Serrano Moreno, secretario de organización de la Federación de trabajadores del Estado de México, Leonardo Perete Rosas, secretario de comunicación social de la CTM, Estado de México y secretaría general de la Federación de trabajadores de Tultitlán, quién además fungió como anfitrión.