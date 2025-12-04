Aumenta número de “Cocinas del Bienestar” en Tlalnepantla

Apoyo a sectores vulnerables

Tlalnepantla, Méx. -Desayunos y comidas deliciosas, nutritivas y balanceadas se sirven en las “Cocinas del Bienestar”, se trata de una iniciativa del Gobierno Municipal que encabeza el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz para que todas y todos los habitantes de Tlalnepantla consuman alimentos de calidad sin afectar su economía.

Estos espacios se encuentran distribuidos de manera estratégica en todo el territorio, para apoyar principalmente a los sectores vulnerables, quienes por 15 pesos, pueden acceder a desayunos y comidas completas que les brindan energía para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

En diferentes inauguraciones de las “Cocinas del Bienestar”, Pérez Cruz comentó que otro de los objetivos de este programa es que, las y los encargados de poner comida en las mesas de sus hogares, cuenten con más tiempo que pueden invertir en su bienestar y recreación, toda vez que la elaboración de los alimentos toma bastante tiempo que puede ser aprovechado en distintas actividades.

En diferentes comunidades, las personas que asisten a estos comedores han contribuido a la reconstrucción del tejido social al estrechar lazos, y más allá de compartir los alimentos, intercambian vivencias y experiencias, además de que comentan posibles soluciones sobre las diversas afectaciones que hay en sus localidades.

El Alcalde también ha reconocido a las personas encargadas de operar las Cocinas del Bienestar en Tlalnepantla Oriente y Poniente, quienes ponen todo su esfuerzo y dedicación para brindar un servicio de calidad a las y los asistentes con alimentos sabrosos y nutritivos.

Más de 570 alumnos del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA) plantel Oriente también son beneficiados con este programa para que la comunidad estudiantil cubra su necesidad de alimentación por un costo de recuperación sin afectar la economía de los padres de familia.