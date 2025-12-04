Los servicios públicos son prioridad del gobierno de Naucalpan: Isaac Montoya

Fortalece compromiso con la ciudadanía

Naucalpan, Méx.- En menos de un año del Gobierno de la Transformación en Naucalpan, se ha recuperado más del 40% del espacio público al rehabilitarlos y dignificarlos a través de más de 50 Huellas de la Transformación y operativos prioritarios; así como la construcción de 10 Senderos Seguros y Luminosos que impactan a más de 400 mil naucalpenses de por lo menos 120 colonias.

El gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, a través de la Dirección de Servicios Públicos continúa fortaleciendo su compromiso con la ciudadanía, durante este periodo se atendieron más de 2 mil peticiones generadas por la población, alcanzando una cobertura de 216 colonias, donde se brindó atención directa al menos una vez en el presente año.

Los servicios de limpia y recolección de desechos sólidos se realizan a través de jornadas de limpieza, así como operativos de manera extraordinaria. Aunado a las Huellas de la Transformación y Operativos de recuperación de espacios públicos que el presidente municipal deja en sus recorridos por todo el territorio municipal, lo que ha permitido avanzar en la recuperación del espacio público en más del 40%.

Además, el gobierno municipal llevó a cabo diversas acciones para dotar a los trabajadores de las herramientas necesarias, reforzó la flotilla de camiones compactadores con 50 nuevas unidades y contenedores para atender la recolección de una mayor cantidad de basura diaria. Alcanzando una disposición final de residuos sólidos urbanos de 189 mil toneladas este año.

Estas acciones se lograron, gracias a la reestructura financiera y a la política de cero tolerancia a la corrupción, así se logró la adquisición de equipo como los camiones recolectores, pipas, retroexcavadoras, camiones de volteo y grúas, todo ello para construir un Naucalpan más limpio, iluminado y seguro.

De esta manera, con los operativos se impulsa el mejoramiento urbano, hoy Naucalpan luce con calles limpias, para ello se ha realizado el barrido manual de vialidades de más de 124,830,000 metros lineales, superando por mucho lo realizado en la administración pasada.

Además, en la limpieza de barrancas se recolectaron 88,860 m2 de desechos, 5,460 m2 más de lo que se tenía estimado en el año.