Presentan el audiovisual “365 Días Transformando Ecatepec”

Ecatepec, Méx. – El documental “365 días transformando Ecatepec” no solo es un recuento de las principales acciones del gobierno municipal, sino un retrato emocional de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss en su primer año al frente del municipio más poblado del Estado de México y de las esperanzas de la población para lograr por fin el cambio esperado. “No estoy sola”, afirma la munícipe, que reconoce en la pieza audiovisual la complejidad de gobernar Ecatepec, municipio con alrededor de dos millones de habitantes y más de 500 comunidades con rezagos históricos en obras y servicios, como seguridad, suministro de agua potable, drenaje, pavimentación y alumbrado público, entre muchos otros.

Asegura que “por supuesto que se puede cambiar la vida de la gente en Ecatepec, por supuesto que se pueden resolver (los problemas). No todo, pero sí muchas cosas. Que por supuesto que las cosas pueden ser completamente distintas, que sí puede haber una gobernante que diga con toda claridad y congruencia: Le toca al pueblo”.