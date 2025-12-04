México representa un renacimineto de DANIEL como artista: Boaventura

El artista brasileño llega nuestro país con una gira navideña

El 12 y 13 de diciembre engalanará con su majestuosa voz y presencia el “Concierto Navideño” de Radio Centro, donde interpretará grandes temas de Navidad, de Frank. Sinatra, al español, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Minería

Por Gloria Carpio

Fotos Yayo Barajas (Cortesía)

Con una voz de barítono cautivador y un carisma que trasciende fronteras, Daniel Boaventura se consolida como uno de los intérpretes más destacados del género romántico en Latinoamérica. El cantante brasileño, quien reside en São Paulo, pero ha adoptado a México como su destino artístico preferido, regresa al país para celebrar la temporada navideña con conciertos que prometen ser memorables. En esta entrevista exclusiva, Boaventura reflexiona sobre su carrera de tres décadas y media, sus admiraciones musicales y sus aspiraciones para el 2026.

En entrevista exclusiva, Boaventura habla sobre sus 35 años de trayectoria, sus influencias musicales y sus planes de convertir a México en su segundo hogar. «México representa un renacimiento de mi carrera, un renacimiento de Daniel como artista. Vengo a México ocho o nueve veces por año, estoy pensando en tener una base de departamento aquí.»

A los 35 años de carrera profesional —contados desde su primer ascenso al escenario en 1991—, Daniel Boaventura ha experimentado momentos que define como verdaderamente «espirituales». Uno de ellos fue sin duda su participación en el concierto pasado en el Auditorio Nacional, donde compartió escenario con el legendario Manuel Mijares.

«No lo sabía», admite Boaventura con genuina sorpresa, refiriéndose al reconocimiento que Mijares le hizo públicamente, al expresar que Daniel Boaventura es una eminencia artística. «Admiro al señor Mijares como cantautor. Su técnica, su autoridad en el escenario, su simpatía y la manera en que conecta con el público es extraordinaria. Su barítono tiene una textura vocal linda, linda.»

Lo que comenzó como un espectáculo con duración prevista para una sola canción se transformó en una noche inolvidable. «Fueron los previstos para cantar solamente una canción, pero Mijares dijo: ‘No, me gustaría cantar otra'», recuerda con emoción. «Fue un highlight de mi carrera, un honor poder compartir dos canciones con el señor Mijares en el Auditorio Nacional.»

Para Boaventura, el Auditorio Nacional no es un escenario más. Ha tenido la fortuna de actuar allí cuatro veces con shows propios, más una presentación en el primer concierto navideño del año pasado. «Cada vez que canto en el Auditorio es una experiencia extra espiritual», confirma con convicción.

UNA GIRA NAVIDEÑA LLENA DE MAGIA Y ENCANTO

La agenda de Boaventura para las fechas navideñass es intensa pero estimulante. El 4 de diciembre ofreció un concierto en Monterrey, el 6 de diciembre en Puebla, y los días 12 y 13 de diciembre se presentará en el Auditorio Nacional con la Orquesta Sinfónica de Minería, en una producción de Radio Centro.

«Gracias a Dios, México no deja descansar», comenta el artista con una sonrisa.

TIENE UN MAESTUOSO REPERTORIO NAVIDEÑO DE FRANK SINATRA AL ESPAÑOL

Para el concierto navideño en el Auditorio Nacional, del próximo 12 de diciembre, Boaventura ha preparado un repertorio cuidadosamente seleccionado que combina clásicos internacionales con temas navideños en español e inglés. Recientemente lanzó un EP de producción propia con canciones de Navidad que ha generado una «aceptación muy linda en las plataformas y redes sociales de YouTube».

Entre los temas a interpretar se encuentran «Winter Wonderland», «Let It Snow», y una versión al español de «Santa Claus Coming to Town» titulada «Santa Claus Llegó a la Ciudad», con arreglos nuevos que será ejecutados por la Orquesta Sinfónica de Minería. Además, cantará «My Favorite Things», esa joya de la cinematografía romántica «Raindrops on Roses and Whiskers on Kittens», y el clásico de Louie Armstrong «What a Wonderful World».

«Temas que tienen relación con este momento tan bonito de Navidad y de contacto con la gente», explica Boaventura sobre su selección musical.

INFLUENCIAS QUE FORJARON UNA CARRERA

Cuando se le pregunta sobre sus inspiraciones artísticas, Boaventura despliega un abanico ecléctico que evidencia su formación musical sofisticada. Aunque muchos lo comparaban con artistas como Michael Bublé o Luis Miguel, él identifica al legendario Harry Connick Jr. como su inspiración inicial para los shows de formato similar al de Frank Sinatra, pero con una perspectiva moderna «Harry Connick Jr. fue verdaderamente la inspiración para volver los grandes éxitos del pasado de Big Band al presente», señala. «Esto comenzó en 1990, y cuando comencé a trabajar en México hace exactamente 10 años, mi referencia era Luis Miguel. Escuchaba tanto a Luis Miguel que comencé a estudiar su estilo».

Pero su formación no se limita al género romántico. Boaventura menciona influencias que van desde Sarah Brightman y Emma Shapplin hasta George Benson, pasando por la brasileña Gal Costa y el legendario Frank Sinatra. «Incluso estudiaron con un cantante barítono ruso durante un tiempo», añade, revelando la profundidad de su preparación técnica.

«Mi opinión es que la formación de un cantante buscando encontrar su voz es una función de los estilos que escucha y lo que intenta imitar, junto con su técnica lírica. Eso es mi manera. Una función de frases y estilos que ayudan a definir nuestros fraseos de canto y así definir nuestra identidad», reflexiona sobre su propia evolución artística.

CARLOS RIVERA LO IMPULSÓ EN SUS INICIOS EN MÉXICO

Hace exactamente una década, Daniel Boaventura comenzó su relación profesional con México, y según el propio artista, gran parte del mérito corresponde a Carlos Rivera. El primer encuentro ocurrió en diciembre de 2014 en Río de Janeiro, cuando ambos estaban grabando un CD. «No conocía a Carlos, no conocía su trabajo», reconoce con humildad. «Pero ambos teníamos algo en común: habíamos trabajado en musicales de Broadway. Yo interpreté a Gastón en ‘La Bella y la Bestia’ de Disney Theatrical Productions, y Carlos hizo la producción en México.»

Juntos grabaron «Perhaps, Perhaps, Perhaps» (conocida en español como «Quizás»), una canción que se convirtió en un fenómeno digital: «Llegó a casi 30 millones de visualizaciones. Para este estilo de nicho, es un número muy fuerte.» Boaventura fue invitado después al show de Carlos, marcando así su primer contacto significativo con el público mexicano.

«Debe ser honesto: fueron Carlos y Filippa Giordano quienes hicieron esta participación posible», reconoce. «Para mí fue un honor cantar con Carlos, es un artista exitoso, un talento que estudia y trabaja mucho, y merece el éxito que tiene.»

«CÓMPLICES»: UN PROYECTO CON LA GRAN FILIPPA GIORDANO

Hace poco, Boaventura presentó junto a Filippa Giordano el espectáculo «Cómplices» en Guadalajara, una experiencia que describe como «increíblemente hermosa». Cuando se le pregunta si este show llegará a la Ciudad de México, la respuesta es esperanzadora:

«No hay nada confirmado aún. Pero fue una experiencia increíble. Hace 10 años que conozco a Filippa, y es como una conmemoración poder cantar juntos. Filippa es una artista grande en todos los sentidos: no solo por su currículum, sino por su postura, su humildad en el escenario, su amor por la música, su talento y su corazón con el público y otros artistas. Es espectacular.»

Aunque ambos artistas tienen agendas muy ocupadas, Boaventura expresa su deseo: «Me gustaría hacer ‘Cómplices’ en 2026. Sería una excelente idea, una excelente experiencia»

MÁS ALLÁ DEL CANTO: ACTOR Y PROFESIONAL DEL ESPECTÁCULO

Cuando se menciona que Boaventura es bailarín, el artista corrige con humor: «Puedo decir que trabajé como actor por más de 30 años, pero bailarín… la fortuna todavía no la tengo. Estoy un poco grandote», bromea.

Sin embargo, su experiencia en musicales ha sido considerable. Ha interpretado a Henry Higgins en «My Fair Lady», fue Gastón en «La Bella y la Bestia», ha participado en «Los Addams» en sus versiones de 2012 y 2022, y en estas producciones tuvo que dominar coreografías complejas, incluyendo el tango.

«Estas son marcadas como se marca una escena. Las memorizas y las ejecutas para dar la idea de que dominas el baile, pero es mucho trabajo, mucho trabajo memorizar los pasos», explica sobre su proceso creativo en el teatro.

Más allá del escenario musical, Boaventura trabajó más de 20 años en televisión brasileña, participando en películas, series, y novelas, incluyendo la adaptación portuguesa de la telenovela mexicana «La Dueña», que en Brasil se conoció como «Amor y Odio».

«Hoy, estoy dedicado 100% al canto», aclara. Y aunque reconoce que posee admiradoras mexicanas que lo llaman para trabajos en telenovelas, sigue enfocado en su pasión musical.

UN PÚBLICO QUE TRASCIENDE LO ORDINARIO COMO LETICIA CALDERÓN Y FREDDY ORTEGA

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llega cuando se menciona la presencia de figuras mexicanas de la talla de Leticia Calderón, Freddy Ortega y otros personajes públicos en sus conciertos. Boaventura se muestra visiblemente conmovido.

«Es un honor muy grande. Son personas de mucho talento que respeto. Leticia es una gran dama, he visto a sus hijos queridos, tengo mucho cariño por ella y admiración. Freddy es un amigo, un hombre de teatro como yo, un protagonista que estuvo en “Spamalot”, con un gran éxito. México para mí representa un renacimiento de mi carrera, más que eso, un renacimiento de Daniel como artista. Tener esas figuras en este momento de mi vida es un gran honor.»

LOS DESEOS PARA NAVIDAD Y LA FAMILIA: “VER BIEN A MI FAMILIA Y AMIGOS Y SI ES POSIBLE, UN 2026 CON MÁS PROYECTOS”

Al finalizar la entrevista, Boaventura reflexiona sobre sus deseos para las próximas festividades: «Lo que quiero de Santa Claus es ver a mi familia y a mis amigos bien y tranquilos. Y si es posible, un 2026 con más proyectos.»

Entre sus planes para el próximo año están grabar tres sencillos en español «como forma de agradecer al público mexicano», incluyendo versiones de clásicos como «Luz de Luna» y «Déjame que Estoy Llorando», así como las letras de canciones clásicas en shows como «La Vicinita», «Si Nos Dejan» y «Así Fue».

«Lo que verdaderamente quiero de Santa Claus es más inspiración, más inspiración para componer más cosas», dice con énfasis. «Ya tengo proyectos para el próximo año: nuevas versiones de canciones de Frank Sinatra y algunas músicas en portugués para Brasil».

En cuanto a cómo celebrará la Navidad, Boaventura permanecerá en México hasta el 17 de diciembre. Posteriormente partirá a Brasil el 19 de diciembre para pasar Navidad en São Paulo con su madre, hermana, hijas, novia y algunos amigos cercanos. Y para cerrar el año con broche de oro, ofrecerá «un show privado especial en Río de Janeiro para Año Nuevo».

«Deseo para todos mucha paz, lo que principalmente necesitamos es paz en este mundo, con brillo y amor con sus familias, con sus amigos. Que tengan un 2026 increíble», finaliza Boaventura, sintetizando la filosofía que ha guiado su renacimiento artístico en México.

Con 35 años de carrera, Daniel Boaventura continúa escribiendo capítulos de éxito, esta vez en tierras mexicanas, consolidándose como un puente musical entre Brasil, México y el mundo del espectáculo internacional.

