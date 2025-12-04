Delfina Gómez mantiene abiertas las puertas de Palacio de Gobierno

Audiencia Ciudadana convoca a cientos de mexiquense

La mandataria estatal escuchó asuntos que fueron turnados a las áreas respectivas; mexiquenses agradecen su apoyo

Toluca, Estado de México.– Congruente con su compromiso de encabezar un Gobierno que escucha y que responde a las necesidades del pueblo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez atendió en la Cuarta Audiencia Ciudadana a mexiquenses que le hicieron planteamientos en el sector de seguridad, para el cual fueron convocadas las Secretarías General de Gobierno, de Seguridad y de la Contraloría.

Bajo el esquema de atender por sectores, la Mandataria estatal escuchó los asuntos expuestos por las y los asistentes a esta jornada, mismos que fueron turnados a las áreas respectivas para su análisis.

Jaime Humberto Hernández Palomino, del municipio de Naucalpan, encontró el ofrecimiento de apoyo y respaldo del Gobierno estatal para que se investigue el despojo de terrenos ejidales cometido en la zona donde él habita.“Me voy con una satisfacción muy grande, porque es muy diferente a las personas con las que he platicado anteriormente”, señaló Palomino.

María del Socorro Nava Reyes, de la Unidad Villa Santín, en Toluca, solicitó intervención de las autoridades para mejorar aún más la seguridad en el área que habita, así como el reencarpetamiento de vialidades de su colonia. “Contamos con todo su apoyo y nos sentimos seguras después de hablar con ella, una persona bella, sencilla y que habla con la gente, eso es lo que más me gustó”, apuntó.

En esta jornada de atención ciudadana se derivaron otros asuntos, algunos de los cuales fueron atendidos en lo inmediato, como fue el caso de la solicitud de sillas de ruedas entregadas por parte del DIFEM, que encabeza Karina Labastida Sotelo.

“Gobernadora, la felicito mucho por el trabajo que está haciendo, espero que siga así y que nos siga apoyando a todos los mexicanos, porque no nada más soy yo, somos bastantes los que necesitamos de su apoyo”, expresó Hernández Palomino.

La maestra Delfina Gómez estuvo acompañada de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública e Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría.

Continuará apoyo para transformar la vida de mujeres y estudiantes

Nicolás Romero, Estado de México.– La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que su administración continua con el apoyo a mujeres y a estudiantes para transformar sus vidas y que alcancen todas sus metas, así lo señaló al asistir al Primer Informe de Gobierno de Yoselin Nanyeli Mendoza Ramírez, presidenta municipal de Nicolás Romero.

“Con el Gobierno de México, el Gobierno estatal y los municipios, hacemos equipo para obtener mejores resultados. Así lo hemos hecho aquí en Nicolás Romero. Por ejemplo, en materia educativa, apoyando con decisión a la niñez y juventud para que se preparen y alcancen todas sus metas académicas”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Con una inversión cercana a los 27 millones de pesos, en este municipio se han beneficiado a 4 mil 147 alumnos con becas por aprovechamiento académico, por resultados en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, por exención, por permanencia académica, así como profesionalización y estudios en el extranjero.

Resaltó que en Nicolás Romero se han invertido más de 262 millones de pesos en el programa Mujeres con Bienestar, para más de 9 mil 109 mujeres. Y que con el programa Alimentación para el Bienestar también se han beneficiado 14 mil 856 mujeres con la entrega de 76 mil canastas de alimento.

“De igual manera, en este municipio seguiremos apoyando con el programa Mujeres con Bienestar, que es una política social orientada a transformar la vida de quienes históricamente habían sido excluidas. Hoy se le entregan apoyos económicos directos, servicios integrales para su bienestar, acceso a educación, certificación laboral y atención prioritaria”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria mexiquense reconoció los avances en educación, salud, movilidad, seguridad, finanzas y administración, pero sobre todo en el humanismo que caracteriza a la Cuarta Transformación, en el trabajo de Yoselin Mendoza al frente de la administración en Nicolás Romero.

Por su parte, la presidenta municipal agradeció el ejemplo de trabajo y dedicación de la Maestra Delfina Gómez y el apoyo en distintos rubros en beneficio de los habitantes de Nicolás Romero, y afirmó que ya no es un municipio olvidado ni rezagado, sino que ahora se transforma con el esfuerzo de su gente y el impulso de la Gobernadora del Estado de México.

