Extorsión pone en riesgo la supervivencia del pequeño comercio

Pierden 25% de sus ganancias

Entre cobro de piso, sobornos y robo hormiga, este sector enfrenta una doble crisis: inseguridad y baja rentabilidad

Hoy día, el 25 por ciento de las ganancias del pequeño comercio se destina a pagar extorsiones, por lo que esta práctica delictiva se ha convertido en uno de los principales enemigos de este sector en México, pues no solo limita su crecimiento, sino que pone en riesgo su supervivencia, destaca Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Denunció que el pequeño comercio anda con el “Jesús en la boca”, debido a las llamadas intimidantes del crimen organizado, cobros “por protección, amenazas directas y cuotas por derecho de piso. Al menos, cuatro de cada diez tienditas y locales viven bajo terror de los extorsionadores, todos los días.

De acuerdo con un estudio realizado por esta organización, los principales delitos que viven estos negocios son: robo hormiga (30.53%), asalto armado (8.36%), extorsión (13%) y cobro de piso (3.54%).

Aunque el robo hormiga es el más frecuente, el delito que tiene mayor impacto en las tienditas es la extorsión, puesto que se le suele pedir al negocio un mínimo de 500 pesos semanales, lo que se convierte en 2,000 pesos al mes.

La encuesta también reveló que cuatro de cada 10 negocios afirman pagar algún tipo de extorsión a la delincuencia.

Cuauhtémoc puntualiza en que una tiendita le gana en promedio 25% a los artículos que vende y al mes genera una ganancia de 7,000 a 8,000 pesos. “Se escucha poquito, pero con eso complementan gastos”.

Tomando esto en consideración, si se pagan 2,000 pesos en extorsión “se pierde 25% de utilidad real de los negocios, los cuales están operando con márgenes muy bajos, es decir, el pequeño comercio vive en una doble vulnerabilidad: económica y de seguridad”, puntualiza Cuauhtémoc Rivera.

Precisa que los delincuentes llegan “con total descaro” a solicitar el cobro y los comerciantes se ven obligados a darles el dinero y no denuncian por miedo a las amenazas, pues conocen donde van sus hijos a la escuela y cada movimiento de la familia.

“Compañeros que están muy presionados se preguntan: qué caso tiene seguir estando en esas condiciones”, lamentó el dirigente de comerciantes.

Sobornos y robo hormiga

Sin embargo, el pago de piso no es la única extorsión que viven las pequeñas tienditas, también las generadas por inspectores.

“La otra cara de la extorsión son los inspectores”, a los que el tendero se ve obligado a pagarles entre 500 y 1,000 pesos cuando llegan al negocio y señalan detectar irregularidades, no pagar este monto evitaría que el negocio siguiera operando.

Cuauhtémoc Rivera puntualiza que en el cierre de año es cuando más delitos se cometen, puesto que incrementan los robos en punto de venta, desde el robo hormiga hasta con punzocortante o pistola.

Detalla que el robo hormiga significa una pérdida del 10% para el pequeño comerciante y aumenta 4% el cobro de piso.

La delincuencia organizada, los robos cotidianos y las extorsiones institucionales ponen a las tienditas en crisis, con márgenes reducidos, presión constante y miedo permanente.

Mercancía ilegal, otro problema

En varias regiones del país, los pequeños comerciantes también son obligados a vender mercancía ilegal, pirata o adulterada bajo amenaza de violencia. Este fenómeno, silencioso pero en expansión, convierte a miles de tiendas de barrio en eslabones involuntarios de la cadena delictiva.

Juan Carlos Buitrago, general colombiano en retiro y especialista en seguridad del comercio legal, ha documentado cifras alarmantes: “En México solo en el sector textil se pierden cerca de 250 mil empleos al año. Tienen que cerrar uno de cada 100 establecimientos en Ciudad de México; se han cerrado seis de cada 100 establecimientos, precisamente como resultado de este comercio informal que está cada vez más creciendo. Además, la afectación en el recaudo es enorme”.

El comercio ilegal no solo debilita la economía formal, también erosiona la capacidad del Estado para financiar programas de cultura, salud y educación. Buitrago advierte que “cada vez que un consumidor compra en la informalidad, alimenta a las mafias y priva al país de recursos públicos”.

“La presión del mercado informal y del mercado negro en las calles, en los barrios, es muy fuerte porque tenemos una economía de mercado negro muy robusta”, reconoció Cuauhtémoc Rivera, líder de la Anpec.

Las cifras de la encuesta de Anpec

La Encuesta de la Anpec reveló que el número de delitos contra las tienditas y comercio pequeños tuvo los siguientes aumentos:

– Robo hormiga: 30.53%

– Asalto armado: 8.36%

– Extorsión: 13.08%

– Cobro de piso: 3.54%

¿Cuáles son los problemas de México

– Inseguridad: 37%

– Inflación: 23.81%

Gobierno y gobernabilidad

– 85.92% cree que el gobierno federal no ayuda al pequeño comercio

– 75.41% no está de acuerdo con el rumbo del país.