Claudia Sheinbaum encabeza entrega de escrituras a 354 familias reubicadas del Chiquihuite

Cumplimiento a otro compromiso

Más de 200 viviendas fueron reubicadas en Tlalnepantla, Edomex, y 144 en la alcaldía Gustavo A. Madero

Desde la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de escrituras a 354 familias que fueron reubicadas del Chiquihuite, en la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte de un compromiso que hizo durante su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

“Vamos a tener un enlace muy rápido con Edna Vega, la secretaria de Sedatu; la jefa de Gobierno (Clara Brugada), y el alcalde de la Gustavo A. Madero (Janecarlo Lozano), por la inauguración de unas viviendas de una reubicación de una zona de alto riesgo, que se hizo cuando yo era Jefa de Gobierno y que ahora estamos finalmente inaugurando”, explicó la Jefa del Ejecutivo Federal.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la reubicación se llevó a cabo luego de un deslizamiento que se presentó en la zona el 10 de septiembre de 2021, por ello, tras un proceso de diálogo con las y los habitantes, 210 viviendas fueron ubicadas en Tlalnepantla, Estado de México, y 144 en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

El director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, informó que las viviendas en las que se reubicó a las familias son de 65 metros cuadrados y cuentan con todos los servicios.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que la entrega de las escrituras significa un sueño hecho realidad y demuestra que los gobiernos de la Cuarta Transformación cumplen con sus compromisos.

Avanza construcción de los trenes del norte

El gobierno de México, a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que mañana 5 de diciembre se publicará la licitación del tramo A del tren Saltillo-Nuevo Laredo y está en proceso de licitación su tramo B, ambos ubicados en la Zona Metropolitana de Monterrey.

La presidenta Sheinbaum Pardo, resaltó el avance en la construcción de los trenes del norte y puntualizó que la recuperación de los trenes de pasajeros que realiza la Cuarta Transformación permite que el Estado mexicano genere desarrollo en el país.

“Al privatizarse los trenes se abandonaron los trenes de pasajeros y se dejaron cantidad de comunidades que vivían de paso del tren al olvido. Nosotros creemos que hay que seguir construyendo trenes en el país y que el Estado debe tener una empresa de trenes, los privados también pueden tener, pero el Estado debe tener trenes que permitan el desarrollo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Sobre el Tren del Golfo de México: Saltillo a Nuevo Laredo, el titular de la ARTF, Andrés Lajous Loaeza, informó que mañana 5 de diciembre se publica la licitación del tramo A, cuya extensión es de 18.1 kilómetros (km). En tanto que está en proceso de licitación el tramo B, de una longitud de 30.7 km; ambos ramales ubicados en la Zona Metropolitana de Monterrey. Aunado a que también están en proceso de concurso público las estaciones que irán de Derramadero hasta García en la zona de Coahuila.

Explicó que ya se tiene la Manifestación de Impacto Ambiental del tramo completo de Saltillo-Nuevo Laredo y en los lugares donde hay ejidos se trabaja en la liberación de vía. Puntualizó que la ingeniería a detalle del tramo I de Saltillo a Santa Catarina tiene un avance de 8.18 por ciento, del tramo IV de San Javier a Arroyo El Sauz del 51.06 por ciento y el tramo V de Arroyo El Sauz a Nuevo Laredo del 18.17 por ciento.

Respecto al tramo Querétaro-Irapuato expuso que se trabaja en la ingeniería a detalle en el tramo I de Querétaro Zona Industrial/Apaseo el Grande con un avance de 65.15 por ciento y el Tramo II de Apaseo el Grande Zona Industrial/Irapuato del 6.08 por ciento. Además, ya se coloca la estructura del terraplén y la preparación para la construcción de un puente ferroviario. Anunció que continúan las licitaciones de edificios auxiliares y base de mantenimiento.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros «Felipe Ángeles», Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, señaló que del tren Ciudad de México-Pachuca, se tienen cinco frentes de construcción de obra pesada, así como frentes de energización de catenaria y de estudios de ingeniería, generando más de 9 mil empleos. Sobre el Ciudad de México-Querétaro, se tienen 14 frentes de trabajo de los que 12 son de construcción pesada y dos de estudios de ingeniería, generando más de 11 mil empleos.

CSP informará de rumbo y retos de su gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la concentración que encabezará este sábado, destacará la necesidad de renovar esfuerzos para consolidar la transformación y definir cuál es el rumbo, hacia dónde va el país, “porque tenemos que seguir luchando. No es que hayamos dejado de luchar, antes luchábamos para que se transformara el país y cambiara el gobierno, ahora desde el gobierno es luchar por la transformación con nuevos mecanismos.

A pregunta expresa, la mandataria dijo que será importante destacar los logros, pero también mencionar los retos que se tienen en el futuro, por lo que explicará por qué es necesario preservar las políticas de austeridad y el combate a la corrupción, así como las acciones para continuar con las políticas para reducir la pobreza que ha permitido, por ahora, que salgan 13.5 millones de personas.

La mandataria destacó que la visión de país actual es radicalmente diferente a la que prevaleció en el periodo neoliberal porque parte de que no se puede abandonar el papel del Estado para garantizar los derechos de la población, abandonando la política de dejar todo al mercado, incluso la educación y la salud.

Sobre la eventual presencia de Andrés Manuel López Obrador en la concentración, Sheinbaum descartó que asistirá. No están los elementos que dijo deberían darse para su reaparición, no hay golpe de Estado, la soberanía no está en riesgo y hay democracia.