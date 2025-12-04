Martin Garrix anuncia gira masiva por América en 2026

Su gira en solitario más grande hasta la fecha inicia el 1 de mayo

16 DE OCTUBRE – PALACIO DE LOS DEPORTES

Preventa Banamex: 10 de diciembre, 11:00 a.m.

Hoy, el DJ y productor neerlandés multiplatino y líder de las listas, Martin Garrix, anuncia su Martin Garrix Americas Tour, marcando su gira en solitario por Norteamérica y Sudamérica más grande y ambiciosa hasta la fecha. El recorrido por 16 ciudades comienza el 1 de mayo de 2026 en Dallas, TX, llevando la producción en vivo de alta energía y renombre mundial de Garrix a los principales mercados de todo el continente americano.

Los boletos para nuestro país estarán en preventa Banamex el 10 de diciembre, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles o a través de www.ticketmaster.com.mx

Sobre el anuncio de la gira, Garrix comparte: “Esta es definitivamente la gira más grande que he anunciado: 16 ciudades en Norteamérica y Sudamérica con la experiencia completa del show de Garrix. ¡No puedo esperar a volver a la carretera y ver a todos en 2026!”.

Con una producción de vanguardia, música nueva exclusiva y la energía inigualable que lo ha convertido en uno de los DJ más grandes del planeta, el Martin Garrix Americas Tour 2026 promete ser una de las giras de música electrónica en vivo más solicitadas del año.

El anuncio de la gira sigue al reciente lanzamiento del aclamado EP de Garrix, ORIGO, un poderoso regreso a sus raíces musicales y el capítulo final de su era enfocada en los clubs. El proyecto presenta una lista estelar de colaboradores que incluye a Citadelle, AFROJACK, David Guetta y Amel, R3HAB y Skytech, Arcando, Armin van Buuren, Alesso, Matisse & Sadko y más.

Más recientemente, Garrix actuó en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas y en una electrizante serie de tres noches en el icónico Anfiteatro Red Rocks. Contó con invitados especiales como Afrojack, Alesso, Kapuchon, Marshmello y Mesto como apoyo, convirtiéndolo en un momento destacado de la música electrónica del año. Martin realizó tanto sus propios sets en solitario como sets B2B con Alesso y Marshmello.

MARTIN GARRIX AMERICAS TOUR: FECHAS

Vie 1 de mayo, 26 Dallas, TX, EE. UU. The Pavilion at Toyota Music Factory

Sáb 9 de mayo, 26 George, WA, EE. UU. The Gorge Amphitheatre

Vie 15 de mayo, 26 Santiago, Chile Movistar Arena

Sáb 16 de mayo, 26 Buenos Aires, Argentina Movistar Arena

Vie 22 de mayo, 26 Minneapolis, MN, EE. UU. The Armory

Sáb 23 de mayo, 26 Minneapolis, MN, EE. UU. The Armory

Vie 29 de mayo, 26 Toronto, ON, Canadá RBC Amphitheatre

Vie 5 de junio, 26 Washington, DC, EE. UU. The Anthem

Vie 12 de junio, 26 Nueva York, NY, EE. UU. Barclays Center

Jue 18 de junio, 26 Boston, MA, EE. UU. Agganis Arena

Jue 25 de junio, 26 Chicago, IL, EE. UU. Huntington Bank Pavilion at Northerly Island

Vie 16 de octubre, 26 Ciudad de México, México Palacio de los Deportes

Vie 13 de noviembre, 26 Ciudad de Guatemala, Guatemala Explanada 5

Vie 27 de noviembre, 26 San José, Costa Rica Parque Viva

Sáb 28 de noviembre, 26 Cuenca, Ecuador Estadio Alejandro Serrano Aguilar

Vie 4 de diciembre, 26 Bogotá, Colombia Movistar Arena

Sáb 5 de diciembre, 26 Medellín, Colombia RECINTO POR CONFIRMAR

Acerca de Martin Garrix

Martin Garrix, uno de los DJs y productores más jóvenes y exitosos, se ha convertido en una figura importante en las escenas de música pop y electrónica. Desde su éxito revelación “Animals” en 2013, con sólo 17 años, Garrix ha encabezado festivales a nivel mundial, ha colaborado con estrellas como Dua Lipa, Bono, The Edge, Khalid y Macklemore, y ha acumulado 25 millones de oyentes mensuales en Spotify. Sus temas que encabezaron las listas, como “In The Name of Love” (2016), “Scared to Be Lonely” (2017), “Ocean” (2018), “Summer Days” (2019) y “We Are the People” (2021), han moldeado el sonido del dance-pop moderno. Conocido por sus actuaciones de alta energía y sus producciones contagiosas, Garrix continúa conectando con audiencias de todo el mundo, consolidando su lugar como pionero de la música electrónica. Subiendo otro peldaño en su camino al estrellato, es fundador de su propio sello discográfico (STMPD RCRDS), propietario de un complejo de estudios en Ámsterdam y mentor de artistas emergentes.