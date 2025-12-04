Navidad más cara: gasto en regalos sube 15%; mexicanos recurren al ‘tarjetazo’

Las familias mexicanas están dispuestas a estirar el gasto para la temporada navideña aun cuando el consumo está prácticamente estancado y la actividad económica en desaceleración. La consultora de mercados Kantar prevé que los consumidores desembolsen 15 por ciento más en regalos que el año pasado.

El incremento en las compras para el 24 de diciembre viene de la mano de un mayor uso de tarjetas de crédito, pues las personas buscan financiar sus compras y aprovechar promociones como las que hay en El Buen Fin, Black Friday o Cyber Monday, para no quedarse sin liquidez en un cierre de año marcado por la cautela, señaló.

El estudio Navidad 2025: Lo que mueve al consumidor mexicano en Navidad, presentado este miércoles por Kantar, indica que el presupuesto promedio para los regalos este año es de 6 mil 359 pesos, cifra 15 por ciento superior respecto a lo reportado el año pasado.

De acuerdo con el documento, 65 por ciento del presupuesto navideño se irá a regalos para familiares y seres queridos, 20 por ciento en obsequios para amigos y 15 por ciento para los que son para los compañeros de trabajo.

“Se darán menos regalos, pero los consumidores invertirán un poco más y por eso gastarán más. Ya no son tanto los obsequios chiquitos, es más bien destinar un poco más para dar un mejor regalo”, dijo en conferencia Paloma Sevy, directora de cuentas de Kantar México.

Pagar con tarjeta

Según el estudio, 31 por ciento de los regalos se pagarán con una tarjeta de crédito, 29 por ciento con plásticos de débito, 26 por ciento con dinero en efectivo y el resto con otros medios. En 2024, 35 por ciento de los obsequios se adquirieron con efectivo, 28 por ciento con débito y 21 por ciento con tarjeta de crédito.

El incremento en el uso de las líneas de crédito se da en un momento en el que, según cifras del Inegi, hasta septiembre, el consumo está estancado, mientras que la actividad, al concluir el tercer trimestre del año, se contrajo 0.3 por ciento.

“Los consumidores buscan obtener beneficios como los meses sin intereses o el comenzar a pagar después… Lo vemos cualitativamente, navidad es una época de consentirse y de, sí, gastar de más, pero de una forma más consciente. El consumidor piensa que, por lo menos, si usa la tarjeta, puede pagar después de que le llegue su aguinaldo, por ejemplo”, precisó la directora de cuentas de Kantar México.

Según el estudio, 26 por ciento de los consumidores realizarán las compras de los regalos durante las primeras dos semanas de diciembre; 19 por ciento lo hizo a finales de noviembre; 16 por ciento compró los obsequios en El Buen Fin y 12 por ciento lo hará cuando reciba su aguinaldo.

Diciembre y las fiestas

El estudio señala que 60 por ciento de los consumidores piensan comprar los regalos en supermercados; 49 por ciento en una tienda departamental tipo Palacio de Hierro o Liverpool; 42 por ciento en tiendas especializadas en electrónicos, ropa, deportivas, etc; y 29 por ciento en establecimientos de precios tipo Costco o Sam’s Club.

De acuerdo con Kantar, 89 por ciento de los mexicanos pasarán navidad en su casa o en el hogar de algún familiar o amigo, 5 por ciento hará un viaje, 2 por ciento en un restaurante y 4 por ciento por medio de una videollamada.