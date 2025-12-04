Se desacelera la venta de vehículos ligeros en México en noviembre

La comercialización de autos rompió una racha de dos meses consecutivos con cifras positivas

Tras dos meses de crecimiento, las ventas de vehículos ligeros en México disminuyeron 0.34 por ciento anual en noviembre de 2025, aun cuando se integró la comercialización de dos marcas chinas Geely y Jetour Soueast, y se llevó acabo el Buen Fin, al registrar 148 mil 359 unidades comercializadas, una caída de 0.3% respecto al mismo mes de 2024.

De acuerdo con los resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la industria automotriz en el país comercializó 505 autos menos respecto a noviembre del 2024, cuando colocó 148,864 unidades, con ello, rompe el ciclo alcista para el onceavo mes que reportaba desde el 2021.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), refirió que el mercado de vehículos ligeros en noviembre fue inferior a lo estimado por los distribuidores, que se situó en 150,399 unidades. La proyección tuvo una diferencia porcentual de 1.4% con respecto al dato observado de 148,359 unidades.

General Motors -la segunda mayor comercializadora de autos- mantiene su tendencia negativa en la venta de autos en el mercado mexicano, al reportar caída de 3.4%, esto es 613 unidades menos, así como Volkswagen con descenso de 3.6%, otras 500 unidades, en noviembre del presente año.

También las ventas de Toyota cayeron 4.3% con unas 500 unidades menos, así como BMW con reducción de 13.9%; además de las bajas de Mercedes Benzs y la china MG.

En la publicación de este mes a cargo de Inegi se suman al registro dos marcas:

Geely y Jetour-Soueast, ésta última reincorporandose el registro administrativo del instituto después de retirarse a inicios de 2025. Tan solo Geely marcó incremento de 245% en las ventas de noviembre respecto a igual mes del 2024, al superar las 3,454 unidades. Mientras que Jetour aumentó 140% con 452 vehículos.

Aunque ambas marcas chinas aportaron al acumulado de ventas en el mercado mexicano, las caídas que sufren las marcas de volumen no compensó que la industria marcará tendencia positiva, como lo auguraban los distribuidores.

Guillermo Rosales explicó que las promociones del Buen Fin tienen un efecto marginal en la industria, pues el mercado está estimulado con base en promociones y descuentos promovidos por las marcas desde hace meses, lo que confirma el estancamiento de la industria.

El nivel de comercialización de noviembre es superior a las ventas en similar mes de 2019, colocándose un 18.9% por arriba de las 124,804 unidades comercializadas entonces.

El Inegi refirió que de enero a noviembre del 2025 se comercializó 1 millón 370,186 vehículos ligeros, cifra 1% superior al 1 millón 357,182 unidades de enero-noviembre del año previo, lo que marca un incremento de 13,004 unidades.

En el periodo enero-noviembre 2025, el mercado se posiciona por arriba de los niveles de venta de 2019 un 15.4%, precisó la AMDA.

Después de cerrar 2025 con cifras mixtas, una ligera contracción en producción pero récords en vehículos eléctricos, el mercado proyecta una recuperación moderada mientras navega las tensiones arancelarias con Estados Unidos. Entre la electromovilidad acelerada, la reconfiguración de cadenas de suministro y la cautela en nuevas inversiones, México mantiene su posición como séptimo productor mundial de vehículos. Aquí están las cifras reales, tendencias críticas y factores que moldearán el sector este año.

Datos clave 2026:

Producción estimada: 4-4.2 millones de vehículos (recuperación moderada tras contracción 2025)

Ventas de eléctricos e híbridos 2025: ~130,500 unidades (+400% desde 2020)

Proyección eléctricos puros 2026: 18,900-50,000 unidades (posible triplicación vs 2023)

Infraestructura de carga Q1 2025: 47,456 conectores (+5.5% vs 2024)

Exportaciones: 80% a EEUU, México mantiene posición como 7º productor mundial

Riesgo arancelario: Aranceles del 25% de Trump vigentes desde abril 2025, con exenciones parciales bajo T-MEC