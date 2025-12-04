Atención digna a la población sin importar derechohabiencia, origen o condición económica

Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integración de los Protocolos Nacionales de Atención Médica

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, participó en el Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integración de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (Pronam), donde destacó que la implementación de estas directrices permite unificar tratamientos y garantizar un enfoque integral en beneficio de toda la población sin importar su derechohabiencia.

“Permiten que un derechohabiente de IMSS reciba el mismo tratamiento que uno de ISSSTE, del IMSS Bienestar, del ISSFAM, de Pemex, de los institutos o, incluso, de las instituciones privadas. (…) Representan un compromiso del conjunto del Estado con la salud de cada persona, sin importar su origen, condición económica o institución donde reciban atención. Son un acto de humanismo y responsabilidad pública”, subrayó.

Martí Batres señaló que estos protocolos están orientados a reducir sufrimiento evitable, muerte prematura y discapacidad prevenible, mediante acciones sustentadas en evidencia científica, orden y sistematicidad. También contribuyen a homologar la calidad de la atención y al fortalecimiento de la continuidad de los servicios, a efecto de brindar tratamientos médicos unificados de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, hipertensión arterial e hiperlipidemia, para prevenir secuelas, complicaciones y decesos por agravamiento.

“Los Pronam permiten unificar tratamientos que combatan integralmente y sobre todo simultáneamente estos padecimientos sin separarlos, sin dejar que crezcan las consecuencias de uno pensando que se ataca a otro. Por otro lado, los Pronam permiten estandarizar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento para identificar la acción de las variadas instituciones”, agregó.

El director general del ISSSTE agregó que esta estrategia también impulsa tratamientos más simples y accesibles —una sola toma al día o una sola pastilla, cuando así esté indicado—, lo que reduce la confusión y el abandono silencioso del tratamiento que provocan los esquemas complejos.

De este modo, dijo, los Pronam fortalecen la adherencia y garantizan continuidad: si un paciente cambia de derechohabiencia, de institución, de clínica o incluso de médico, deberá recibir el mismo tratamiento prescrito inicialmente.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que los Protocolos demuestran los avances con la encomienda de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de unificar y fortalecer el sistema de salud en el país, al lograr simplificar los procesos de atención a la población mediante herramientas que no sobrepasan una hoja, lo que facilitará su implementación.

“Son muy importantes los Protocolos Nacionales de Atención Médica y a lo que aspiramos y quisiéramos es que no nada más sea para los profesionales de la salud, sino que desde las escuelas se empiecen a permear estos Protocolos. (…) Estamos avanzando hacia una atención unificada”, aseguró.

En su intervención, la secretaria del Consejo de Salubridad General (CSG), Patricia Clark, detalló que para elaborar los PRONAM se contó con la participación de especialistas de diversas instituciones, quienes cumplieron con los estándares metodológicos señalados por el Consejo que lidera.

Añadió que desde la presentación de estos protocolos en abril de este año, se han registrado 234 mil 264 visitas a la plataforma digital en la que se encuentran publicados, y con las demás herramientas disponibles en la página se han realizado 120 mil 558 cálculos de la Tasa de Filtración Glomerular Estimada, así como 105 mil 419 del Índice de Masa Corporal, para conocer el funcionamiento de los riñones y el estado corporal de los pacientes.