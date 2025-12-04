Fundación IMSS ha entregado más de 13 mil 500 juguetes en hospitales

Campaña Dona un juguete, regala una sonrisa

A través de la campaña Dona un juguete, Regala una sonrisa, en poco más de diez años Fundación IMSS ha entregado más de 13 mil 500 juguetes a niñas y niños de todo el país, que se encuentran internados en áreas pediátricas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de Fundación IMSS, Saúl Guadarrama Ruiz, resaltó que la campaña estará vigente hasta el 19 de diciembre e invitó a toda la población a sumarse a este esfuerzo y acudir a Fundación IMSS con un juguete didáctico para niñas y niños de cualquier edad.

Detalló que los horarios para la recepción de donativos son de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas, en las oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No. 476 en el mezanine poniente, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Explicó que por seguridad no se pueden aceptar juguetes bélicos, que requieran baterías, peluches ni pelotas; “entre más obsequios donen este año, vamos a poder llegar a más niñas y niños, les pedimos que piensen qué les hubiera gustado recibir en su infancia y así poder compartirlo con niñas y niños que están en hospitalización”.

Dijo que con el apoyo de personas voluntarias, de aliados estratégicos y personal de Trabajo Social, los juguetes que se logren juntar hasta el 19 de diciembre serán entregados en hospitales del Seguro Social con áreas de Pediatría los días 25 de diciembre y 6 de enero.

El coordinador Guadarrama Ruiz indicó que, junto con el regalo, se invita a las y los donantes a escribir una tarjeta con un mensaje propositivo y palabras de aliento y motivación en estas fechas especiales que permitirán hacer de su estancia hospitalaria una experiencia más positiva.

Señaló que en el caso de personas que no puedan acudir a las oficinas de Reforma y desean participar en la campaña, pueden realizar un donativo económico con el cual se realizará la adquisición de juguetes mediante una transferencia a la cuenta de BBVA con el número 0121 8000 1120 310516 a nombre de Fundación IMSS.

“La campaña Dona un juguete, Regala una sonrisa es una manera en que podemos compartir mensajes positivos con las niñas y niños, transmitirles nuestro apoyo y que también cuentan con persona que estamos fuera del hospital, además de transmitirles valores, emociones, cariño y amor”, enfatizó.