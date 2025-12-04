Rosalía anuncia gira global Lux Tour 2026

SU GIRA EN SOLITARIO MÁS GRANDE HASTA LA FECHA, CON MÚLTIPLES NOCHES EN ESPAÑA Y CIUDAD DE MÉXICO, Y GRANDES SHOWS EN ARENAS POR EUROPA, NORTEAMÉRICA Y SUDAMÉRICA

15 de agosto – Guadalajara, MX – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, MX – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes

Preventa Banamex: 10 de diciembre, 11:00 a.m.

“Lux se siente como su oferta más asombrosa hasta ahora, repleta de historia y décadas de entrenamiento que le permiten unir sonidos clásicos, referencias operísticas y 14 idiomas diferentes en un paquete hermoso y desgarrador que se siente como una obra de arte verdaderamente atemporal”. – Rolling Stone

“Si hay una única gracia salvadora avant-garde en el panorama de la música pop, está aquí. Es maximalista, es Lux”. – AP News

Hoy, la cantante, compositora, productora y visionaria global ganadora del premio GRAMMY®, ROSALÍA, anuncia su gira en solitario más extensa hasta la fecha: el LUX TOUR 2026, una ambiciosa serie de 42 conciertos en arenas a lo largo de 17 países en apoyo a su aclamado nuevo álbum LUX, ya disponible a través de Columbia Records.

Producido por Live Nation, el LUX TOUR 2026 comienza el 16 de marzo en Lyon, Francia, en la LDLC Arena, con actuaciones en Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico, antes de finalizar el 3 de septiembre en San Juan, en el Coliseo de Puerto Rico.

La gira dará vida al cuarto trabajo de larga duración de ROSALÍA, LUX, grabado originalmente con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason. El álbum cuenta con varios colaboradores, incluidos Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Desde su lanzamiento, LUX ha tenido el debut comercial más fuerte en la carrera de ROSALÍA y ha establecido nuevos hitos para la música en español a escala global, batiendo múltiples récords históricos en los principales mercados. El álbum se estrenó en el puesto #1 en la lista Global Top Albums de Spotify, marcando el segundo debut global de la artista en encabezar las listas, y logró el debut de streaming más grande de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

LUX también registró resultados históricos en España, actuaciones que batieron récords en Francia y el Reino Unido, múltiples debuts en el puesto #1 en toda Europa, su posición más alta en los Estados Unidos y un impresionante impulso en Latinoamérica. El nuevo álbum de ROSALÍA reafirma su posición como una de las artistas más influyentes y transgresoras de la música actual.

Tanto a nivel crítico como comercial, LUX representa el trabajo más ambicioso y logrado por ROSALÍA hasta la fecha, elogiado por su visión que mezcla composición clásica, innovación pop global e intimidad espiritual.

“Un álbum cautivador de alcance y ambición asombrosos… que consistentemente te deja con la boca abierta”. – NME

Con MOTOMAMI, ROSALÍA se convirtió en la primera artista española en debutar en el puesto #1 en la lista Global Album Chart de Spotify, obtuvo la calificación más alta de Metacritic del año y ofreció una de las giras más celebradas de la década con el MOTOMAMI WORLD TOUR con entradas agotadas. Desde entonces, su influencia se ha expandido globalmente, desde su imponente momento en la Met Gala de 2025 con un diseño personalizado de Balmain, hasta ser la imagen de la campaña de Calvin Klein de otoño de 2025, o ser Embajadora Global de New Balance, y su debut como actriz en Euphoria de HBO (2026).

Ahora, con LUX y el LUX TOUR 2026, ROSALÍA entra en su capítulo artístico más transformador hasta el momento.

VIP: En Norteamérica y Latinoamérica, la gira también ofrecerá una variedad de diferentes paquetes y experiencias VIP para que los fans lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel. Los paquetes varían, pero incluyen boletos premium, acceso al lounge VIP previo al show, un paquete exclusivo de merch, entrada anticipada y más. El contenido del paquete VIP varía según la oferta seleccionada. Para más información, visita vipnation.com.

ROSALÍA – LUX TOUR 2026:

Día Fecha Ciudad, País Recinto

Lun 16 de marzo Lyon, FR LDLC Arena

Mié 18 de marzo París, FR Accor Arena

Vie 20 de marzo París, FR Accor Arena

Dom 22 de marzo Zúrich, CH Hallenstadion

Mié 25 de marzo Milán, IT Unipol Forum

Lun 30 de marzo Madrid, ES Movistar Arena

Mié 1 de abril Madrid, ES Movistar Arena

Vie 3 de abril Madrid, ES Movistar Arena

Sáb 4 de abril Madrid, ES Movistar Arena

Mié 8 de abril Lisboa, PT MEO Arena

Jue 9 de abril Lisboa, PT MEO Arena

Lun 13 de abril Barcelona, ES Palau Sant Jordi

Mié 15 de abril Barcelona, ES Palau Sant Jordi

Vie 17 de abril Barcelona, ES Palau Sant Jordi

Sáb 18 de abril Barcelona, ES Palau Sant Jordi

Mié 22 de abril Ámsterdam, NL Ziggo Dome

Lun 27 de abril Amberes, BE AFAS Dome

Mié 29 de abril Colonia, DE Lanxess Arena

Vie 1 de mayo Berlín, DE Uber Arena

Mar 5 de mayo Londres, Reino Unido The O2

Jue 4 de junio Miami, FL Kaseya Center

Lun 8 de junio Orlando, FL Kia Center

Jue 11 de junio Boston, MA TD Garden

Sáb 13 de junio Toronto, ON Scotiabank Arena

Mar 16 de junio Nueva York, NY Madison Square Garden

Sáb 20 de junio Chicago, IL United Center

Mar 23 de junio Houston, TX Toyota Center

Sáb 27 de junio Las Vegas, NV T-Mobile Arena

Lun 29 de junio Los Ángeles, CA Kia Forum

Vie 3 de julio San Diego, CA Pechanga Arena

Lun 6 de julio Oakland, CA Oakland Arena

Jue 16 de julio Bogotá, CO Movistar Arena

Vie 24 de julio Santiago, CL Movistar Arena

Sáb 25 de julio Santiago, CL Movistar Arena

Sáb 1 de agosto Buenos Aires, AR Movistar Arena

Dom 2 de agosto Buenos Aires, AR Movistar Arena

Lun 10 de agosto Río de Janeiro, BR Farmasi Arena

Sáb 15 de agosto Guadalajara, MX Arena VFG

Mié 19 de agosto Monterrey, MX Arena Monterrey

Lun 24 de agosto Ciudad de México, MX Palacio de los Deportes

Mié 26 de agosto Ciudad de México, MX Palacio de los Deportes

Jue 3 de septiembre San Juan, PR Coliseo de Puerto Rico

ACERCA DE ROSALÍA

ROSALÍA es una artista y productora ganadora de dos premios GRAMMY® y 13 premios Latin GRAMMY® que está redefiniendo el pop global con una fusión musical audaz y un lenguaje visual singular. Su álbum revelación El Mal Querer reinventó el flamenco para una nueva era y le valió un GRAMMY más ocho Latin GRAMMYs, incluido Álbum del Año, convirtiéndola en la primera artista de habla hispana nominada a Mejor Nuevo Artista en los GRAMMYs. En 2022, lanzó MOTOMAMI, el cual escribió, interpretó, grabó y produjo; debutó en el puesto #1 en la lista Global Album Chart de Spotify, obtuvo la calificación más alta de Metacritic del año e impulsó su exitosa gira MOTOMAMI WORLD TOUR con entradas agotadas.