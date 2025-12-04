Sidora reinterpreta el himno de Los Bunkers “Bailando Solo”

De cara a una gira por México en 2026

Una versión más oscura y personal, mientras termina su primer álbum indie

Desde niña, la vida de Sidora suena a Los Bunkers. Hoy, la “chilena más mexicana” les rinde homenaje con “Bailando Solo”, un cover que respeta el espíritu del clásico del rock latino, pero lo traslada a un universo sonoro más sombrío y ligado a su propia identidad.

Entre México y Chile, la artista cierra el año promocionando el sencillo, afinando los últimos detalles de su primer disco de estudio —que verá la luz entre abril y mayo— y diseñando una mini gira por nuestro país, todo mientras termina la carrera de Psicología y abraza la responsabilidad de que sus canciones se vuelvan el “soundtrack” de otras vidas.​

En entrevista para DIARIO IMAGEN comentó “Se nota que es ‘Bailando Solo’, pero se nota que es mi versión de ‘Bailando Solo’. No puedes llegar a hacer un cover y hacer lo que se te dé la gana, también hay que respetar la originalidad. Cuando recién llegué a vivir a la capital chilena, tenía unos siete años y era la época donde Los Bunkers comenzaron a popularizarse, por ende mi infancia suena a ellos”.

Añade que “Me gustan mucho Los Bunkers, no es como una canción que me dijeron ‘haz este cover’, yo la elegí porque me gusta”. Además, hay un guiño biográfico que la hizo sentir aún más cerca del tema: “Se siente más cómodo hacer música de alguien que es un chileno en México, porque es mi propio caso”.​

Para ella, el tema no solo es un homenaje; también es una forma de proyectar la identidad que ha ido construyendo entre ambos países “Ellos son lo que quiero ser, lo que algún día seré, un ‘chilengo’”, dice entre risas, asumiéndose como esa chilena que se ha vuelto, poco a poco, también un poco mexicana.​

La producción del sencillo corrió nuevamente a cargo de Gabriel González, con quien Sidora ha hecho una mancuerna clave en este puente entre Chile y México. El resultado: una versión fresca y actual de un clásico, sin traicionar su esencia.​

El regreso al indie y un

álbum como collage personal

Aunque muchos la conocieron por un EP de homenaje regional —su puerta de entrada a México—, Sidora aclara que su casa creativa siempre ha sido el indie. “Yo empecé a hacer música indie, después me fui para el regional porque cuando empecé lo hacía en Chile, no acá. Mi manera de entender y de entrar a México fue haciendo un homenaje regional, ese fue mi primer EP. Pero ahora dije: bueno, volvamos al indie, que al final es mi género”, cuenta.​

Su primer álbum, ya grabado y previsto para abril o mayo del próximo año, será un mapa de esa mirada amplia “El álbum tiene de todo, porque para mí el indie es un popurrí de stickers. Tiene cumbia, tiene balada, tiene cosas que no sabría qué género son, pero tiene de todo”, adelanta.​

La estética es más sombría que en sus trabajos anteriores, pero también más auténtica:

“Es más oscuro que las otras cosas que he ido haciendo, pero hay más de mi persona ahí. Todo mi clóset es negro, soy mucho de collage, entonces estoy haciendo lo más honesto posible con lo que estoy haciendo ahora.”​

En lo lírico, Sidora apuesta por una escritura que parte de lo personal, pero que se abre a múltiples lecturas “Cuando escribo trato de no hablar todo el rato como ‘mira, escucha mi historia, yo, yo, yo’. Trato de encontrar cómo puedo contar mi historia, pero también para que la persona que le haya pasado algo parecido diga: ‘Ah, mira, estamos hablando de nuestra historia’”, explica.​

Le fascina, de hecho, que el público complete el sentido de las canciones “Me encanta cuando cada uno tiene su interpretación de una canción mía, no hay problema con eso. Así como existen personas, existen verdades. Para ti va a ser tu canción, para otro va a ser su canción, y al final es como el soundtrack de cada vida.”​

Responsabilidad, catarsis y

mujeres al frente de la música

Su formación, viene de consumir arte e información valiosa y de estudiar Psicología, carrera que está terminando “Consumo mucho arte, mucha información en general. La psicología me ha dado la capacidad de ver mini mensajitos, mini patrones para leer el ambiente y dar lo mejor según lo que necesite el público.”​

Aunque aclara que no se dedica formalmente a la musicoterapia, Sidora es muy consciente del impacto emocional de sus canciones “Hay áreas de la psicología que se dedican a la musicoterapia, pero yo no tengo idea porque es una especialización muy especializada”, admite. “Lo que sí sé es que hay una gran responsabilidad que es muy lindo tenerla. Me escriben mensajes diciéndome: ‘Tu canción me ayudó a procesar o a vivir tal asunto en mi vida’. La música influye en la gente. Qué bonito que te den ese derecho en sus vidas.”​

Como mujer artista, mira con atención el avance en representación femenina en la industria y pone como referencia a Mon Laferte y a muchas otras “Lo que más valoro es que si alguien más pudo hacerlo, entonces yo también puedo. Si un grupo de personas superó un grupo de dificultades, yo también voy a poder. Eso es lo que se agradece.”​

De esta visita a México, Sidora dice llevarse “mucho aprendizaje” “Siento que en la última visita era mucho más niña. Ahora me devuelvo a Chile con muchas ganas de volver acá, de hacer la mini gira, de lanzar el álbum”, cuenta.​

Por ahora, cierra el año con la promoción de “Bailando Solo” y el álbum recién terminado en el estudio. En abril-mayo, la historia continuará… esta vez, con un disco completo y un escenario listo para verla bailar —y cantar— ya no tan sola.​