UAEMéx abre camino a colaboraciones internacionales en diseño e innovación

Toluca, Méx.- Como parte del fortalecimiento de los vínculos institucionales, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, sostuvo un encuentro con el director científico de la revista WORLDESIGN, Pier Paolo Peruccio, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, con el propósito de explorar posibles líneas de colaboración académica y de innovación.

Acompañados por la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, y por el director de la Facultad, Jaime Guadarrama González, ambas autoridades coincidieron en que la cooperación interinstitucional es clave para las universidades públicas, especialmente para la UAEMéx, que integra a una comunidad estudiantil superior a los 100 mil integrantes.

Durante el diálogo, analizaron áreas de trabajo conjunto en beneficio del alumnado y subrayaron la importancia de impulsar proyectos de investigación que fortalezcan el desempeño académico y amplíen las oportunidades educativas.

En la reunión, que contó también con la participación de estudiantes, las y los visitantes conocieron las instalaciones, el equipamiento y las capacidades técnicas del Laboratorio de Realidad Virtual y Edición Digital del Centro de Innovación y Diseño, donde se desarrollan proyectos multidisciplinarios de alto impacto.

Asimismo, la rectora Zarza Delgado explicó que, a raíz de un movimiento estudiantil histórico, diversos espacios universitarios conservan consignas que hoy forman parte de la identidad institucional y representan los cambios impulsados gracias a la voz del estudiantado.

Como parte de la visita, Martha Patricia Zarza Delgado y Pier Paolo Peruccio realizaron un recorrido por Ciudad Universitaria, que incluyó la efigie de Adolfo López Mateos, ubicada en la cima del Cerro de Coatepec, y el Museo Universitario “Leopoldo Flores”.