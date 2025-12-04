Con el país hirviendo, Sheinbaum va a su primer encuentro con Trump

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Claudia Sheinbaum amaneció hoy en Washington confiada en que su primer encuentro cara a cara con Donald Trump no pasará del saludo y su participación en un evento vistoso, populachero, diseñado para que, vía medios y redes sociales, llegue a todo el mundo con motivo del Mundial de Futbol 2026, sin mayor trascendencia que la comercial y deportiva.

Gran parte de México la seguirá en este viaje en medio de un hervidero social nacional provocado por la inconformidad y reclamos de unos 4 millones de productores agrícolas que basan su actividad en unas 600 mil concesiones de agua y que hoy con la aprobación de una nueva ley del líquido quedan, dicen en el desamparo jurídico.

Una creciente inconformidad social que a ratos amenaza rebasar los límites del reclamo pacífico que hasta hoy se ha mantenido en cierres de carreteras, tomas de casetas, invasión de aduanas y el bloqueo de puentes fronterizos en el norte y sur del país.

Todo ello porque en largas, pero urgentes sesiones de diputados y senadores el oficialismo sacó adelante entre el miércoles y este fin de semana la nueva Ley de Aguas, que comuneros, campesinos, ejidatarios, pequeños y grandes productores agrícolas y ganaderos ven como un golpe artero que les arrebata la seguridad sobre sus tierras y atenta contra su vocación de productores agrícolas.

De todo esto y más, seguro estará enterado puntualmente el presidente de EU, Donald Trump, por su embajador en México, Ronald D. Johnson.

Claudia (de fuertes ideas y formación de izquierdas, socialistas, que ha sido incluso señalada de haber pertenecido o colaborado con la guerrilla colombiana del M19, de la cual surgió el ahora presidente colombiano Gustavo Petro -lo que ella ha negado-; que apoya abierta y políticamente al régimen cubano de Miguel Díaz-Canel, a quien envía miles de millones de dólares en petróleo y gasolinas) llega a Washington a sabiendas de que Trump es impredecible y que, si se le pega la gana, sin más puede convertir ese primer encuentro en un asunto del más alto nivel bilateral.

Todos los grandes temas (fin cantado de T-MEC, combate militar a cárteles, reclamos por el agua, economía a la baja, quejas de inversionistas e industriales estadounidenses por la ausencia de un Estado de Derecho y la ausencia de garantís jurídicas a sus inversiones y actividad productiva en México, la persistencia de la plaga de gusano barrenador, deportación de migrantes, etc, etc), están en este escenario para que el imprevisto ocurra.

En medio de todo este entramado, Sheinbaum-Trump estará el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien ya a sido víctima del maltrato del presidente norteamericano y que de seguro no meterá las manos para defender a la mandataria mexicana.

Si ocurre un desaguisado él huirá sonriente hacia el norte, hacia Canadá.

Habrá que estar hoy muy pendientes de esta visita de Claudia Sheinbaum a Washington porque puede que no pase nada o puede que pase todo.

Hacerlo igual, lleva a los mismos resultados

Con un crecimiento persistente en 0.3 por ciento, los 7 años de la 4T no ha visto ningún resultado de justicia social favorable en la puesta en marcha de consejos de empresarios e inversionistas.

A lo largo de este tiempo todos esos grupos han sido puestos en marcha, tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por la presidenta Claudia Sheinbaum y en ellos siempre figura un primer nombre como si fuese el diamante de una corona: Carlos Slim.

El grupo empresarial echado a andar el miércoles pasado en Palacio Nacional es una repetición de lo mismo. Y los mismos lo integran: de Carlos Slim a Altagracia Gómez.

Igual que el anterior, y el que le precedió este nuevo consejo, se dijo, impulsará la inversión en el país dentro del mítico Plan México.

Todo ello bajo la sonrisa de la presidenta Claudia Sheinbaum y el aplauso del resto del grupo de siempre: José Antonio Fernández, Carlos Hank González, Alejandro Soberón, Guadalupe de la Vega, Laura Diez Barroso, y Altagracia Gómez Sierra -quien es la más cercana a la mandataria y por eso quien coordinara al grupo- y Francisco Cervantes, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial.

“… acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, anunció Sheinbaum en redes sociales.

El anuncio de este nuevo consejo -igualito que los anteriores- se hizo convenientemente antes del viaje de Sheinbaum de este fin de semana a encontrarse con Donald Trump en Washington.

¿Realmente creen ella y sus colaboradores que este tipo de anuncios sirven de algo? ¿Qué alguien se lo cree en México?

