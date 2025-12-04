Músculo a prueba

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La concentración del sábado es una muestra más de que al partido en el poder le gusta mostrar el músculo. Que es capaz de mover a 300 mil personas en poco tiempo, sin importar el tiempo que tarden en llegar a la capital del país.

Desde la lejana Baja California con más de 36 horas de viaje en autobuses que transitan sin parar, pasando por los estados cercanos a la CDMX, miles de personas se transportan por su propio esfuerzo, según dicen los organizadores.

No hay gastos superfluos, ya que el gobierno federal decretó vivir en una etapa de austeridad, aunque alejada de la pobreza franciscana del sexenio anterior.

Sin embargo, este gobierno como antaño lo hacían los priistas, el antecedente más cercano al actual gobierno, siempre es importante mostrar cómo el pueblo se vuelca en cariño hacia ellos.

Concentraciones, manifestaciones y muestra de cariño son necesarias, ya que llenan el ego y alimentan el alma de los gobernantes, por lo que es común recurrir al llenado de las plazas públicas, sin importar el costo que ello conlleve.

Claro que como son bajos costos y lo aportan los propios concurrentes no son tomados en cuenta, ya que las molestias causadas por viajes tan largos desde Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Yucatán, Chiapas, Chihuahua y otras entidades con compensadas por escuchar en vivo los saludos de la Presidenta y lograr el reconocimiento por el sacrificio por parte de sus dirigentes.

El uso de las masas que concurran a elogiar a sus líderes lo estableció, en México, el PRI, partido que convocaba a miles de personas a sus eventos públicos, pero especialmente para recibir al Presidente de la República en turno, después de una exitosa misión al extranjero.

Se trataba de mostrar al líder como se le extraño y el cariño de su pueblo ausente durante varios días.

Eso mismo hace Morena, partido en el poder actualmente que evoca el pasado glorioso que tuvo el ahora decaído partido tricolor.

Los guindas prefieren la plaza pública para los informes de los Presidentes de la República, los que antes se realizaban en la Cámara de Diputados, ante legisladores y un puñado de invitados “fifís” y eran televisados donde pocos atendían los discursos.

Ahora se prefiere la plaza pública, donde se concentran 300 mil asistentes a los que tampoco les interesa escuchar el resumen de un año de trabajo, sino únicamente pasar lista de asistencia.

El músculo siempre es bueno y se recurre a él para desestimar otro tipo de manifestaciones o concentraciones que hacen los opositores, como el satanizado noviembre 15. La concentración del sábado mostrará la disciplina y el orden que privan en los actos de Morena, diferentes de los de la oposición, sin errores ni enfrentamientos de ningún tipo.

El nuevo orden político se concentra en Morena y sus aliados, los que continúan sumándose, para recordar las palabras de César Garizurieta, vivir fuera del presupuesto es un error. Ahora, Movimiento Ciudadano, del que siempre hay dudas, se sumó a los aliados PT y Verde, para avalar el nombramiento de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República. Los priistas votaron en contra y los panistas, simplemente, se abstuvieron.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com