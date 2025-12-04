Destaca Clara Brugada presupuesto austero y social de 314 mil mdp para 2026

Llama a ciudadanos a pagar impuestos

Las prioridades para son obras e infraestructura, movilidad, agua, drenaje, bienestar, seguridad, vivienda y fortalecimiento a las alcaldías

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el presupuesto para la Ciudad de México en 2026 será austero, profundamente social y permitirá una mayor inversión en infraestructura sin aumentar impuestos. Destacó la colaboración de las y los contribuyentes con sus pagos y aprovechó para llamar a la ciudadanía a ponerse al corriente con sus impuestos.

«Capitalinos, capitalinas, es el momento de ponerse en orden, en su casa, en su comercio, con estos beneficios, con estos apoyos fiscales», dijo Brugada Molina en relación a la campaña Si Pagas Antes, Pagas Menos, que en 2025 benefició a 2 millones y medio de personas.

«Este presupuesto es una expresión de las prioridades de política pública que el Gobierno de la Ciudad presenta a la ciudadanía; estas prioridades están en inversión en obras e infraestructura, movilidad, agua, drenaje, bienestar como seguridad, como vivienda y también fortalecimiento a las alcaldías», explicó Brugada Molina en conferencia de prensa.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina refirió que los resultados positivos que permiten finanzas sanas en la ciudad son gracias al compromiso de las y los ciudadanos que llevan al corriente el pago de impuestos, por lo que llamó a aprovechar las exenciones de inicios de año.

Precisó que la propuesta para el ejercicio 2026 se basa en 10 ejes, el primero de los cuales se refiere a un mayor presupuesto y beneficios fiscales sin aumentar impuestos, que asciende a 314 mil millones de pesos, 7.5 por ciento más que en 2025.

Asimismo, dijo que el presupuesto busca consolidar una política de austeridad republicana y transparencia presupuestaria, sin lujos ni privilegios en el gobierno, y la generación de finanzas sanas que permitan una autonomía fiscal y una menor deuda.

«Somos la única entidad federativa con más ingresos propios que federales, lo que nos brinda autonomía fiscal. Este año y el próximo esperamos incrementar 24 por ciento los ingresos propios de la Ciudad de México», expresó.

En materia de inversión pública, Brugada Molina precisó que ésta se incrementará en 55 por ciento, lo que significa más obras e infraestructura con una inversión de 58 mil millones de pesos.

Para las alcaldías, se propone un aumento de recursos de 7.5 por ciento, equivalente a más de 4 mil millones de pesos adicionales en relación con el gasto ejercido en 2025.

En el tema de seguridad, la Jefa de Gobierno destacó la continuidad en el aumento de recursos para la policía capitalina, con un incremento de 7 por ciento; mientras que para promover el bienestar y combatir la desigualdad social se destinará una inversión de 23 mil millones de pesos a programas.

En movilidad, para 2026 se estima un presupuesto de 44 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 13 por ciento, con 25 mil millones de pesos de recursos para el Metro.

Cabe señalar que el presupuesto contempla 12 mil millones de pesos para la política medioambiental, mientras que continuará con los apoyos para la vivienda nueva y los programas de subsidio para la población que no tiene acceso a este derecho.

“Un presupuesto responsable, inversión sin subir impuestos, con menos deuda, con subsidios fiscales; un presupuesto para seguir transformando la Ciudad de México. Lo resumimos como: dinero del pueblo para el pueblo», afirmó Brugada Molina.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, afirmó que para 2026 se estiman ingresos por 313 mil 385.4 millones de pesos y mencionó que los ingresos fuertes en la ciudad equivalen a 51 por ciento de los totales en cuanto a ingresos globales.

De Botton Falcón hizo énfasis en la continuidad de la licencia permanente el próximo año, por lo que anticipó la emisión de un millón de licencias adicionales, lo que significa recursos por mil 500 millones de pesos para la capital.

Indicó que hasta noviembre de 2025 se emitieron un millón 478 mil 67 licencias permanentes, con lo cual se superó lo estimado inicialmente, recursos que se destinarán al Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Infraestructura de Transporte y Movilidad.

Asimismo, el titular de Finanzas destacó que en 2026 se elevará el límite para exentar la tenencia vehicular, de 250 mil a 638 mil pesos, IVA incluido, por lo que se espera una recaudación por 4 mil 582 millones de pesos en este rubro.

Señaló que se aplicará un plan de regularización para beneficios fiscales, 100 por ciento de descuento en multas y recargos en el impuesto predial, 90 por ciento en infracciones de tránsito y agua, lo cual beneficiará a 2.4 millones de cuentas.

El titular de Finanzas agregó que si se avanza con esta propuesta de programa, se va a incluir el beneficio de reducción de multa principal de hasta 90 por ciento de descuento en infracciones de tránsito.

En el caso de la estrategia financiera de la ciudad, De Botton Falcón dijo que continuará la disminución de la deuda, calculada en 0.5 por ciento en términos reales, con lo que la Ciudad de México será la entidad con la mejor calificación crediticia del país y la máxima escala local. Además, se propone al Congreso capitalino un incremento de 31.2 por ciento en la inversión pública: “esto implica que la inversión en la ciudad ascenderá en 2026 a 57 mil 911 millones de pesos”.

Por último, refirió el funcionario, en el marco del Mundial de Futbol 2026 habrá una inversión de más de 7 mil 500 millones de pesos que el Gobierno de la Ciudad de México destinará a proyectos con beneficio permanente para las y los capitalinos.