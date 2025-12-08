La Policía Cibernética arranca operativo contra fraudes turísticos

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez



– Aumento de páginas falsas en temporada decembrina

La Policía Cibernética inició un operativo especial para combatir fraudes turísticos en la temporada vacacional decembrina, ante el aumento de páginas falsas que ofrecen paquetes de viaje inexistentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal puso en marcha un operativo de vigilancia digital para detectar y desmantelar sitios web y perfiles en redes sociales que simulan ser agencias de viaje. El objetivo es frenar la proliferación de paquetes turísticos falsos, que cada año afectan a cientos de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con las autoridades, la Policía Cibernética detecta semanalmente entre cinco y doce páginas fraudulentas que promocionan ofertas irresistibles: viajes todo incluido a precios muy bajos, reservaciones en hoteles inexistentes o boletos de avión que nunca llegan a emitirse.

El titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, explicó que durante diciembre se incrementan los intentos de fraude, aprovechando la alta demanda de servicios turísticos. Por ello, se habilitó una plataforma oficial para que los ciudadanos puedan verificar la autenticidad de las agencias y confirmar sus compras antes de realizar pagos.

Los ciberdelincuentes utilizan diversas estrategias:

– Páginas web apócrifas con diseños similares a los de agencias reconocidas.

– Perfiles falsos en redes sociales que ofrecen promociones exclusivas.

– Correos electrónicos y mensajes de texto con enlaces sospechosos que buscan robar datos bancarios.

En muchos casos, los estafadores logran captar depósitos y transferencias, dejando a los turistas sin viaje y sin posibilidad de recuperar su dinero.

La Policía Cibernética exhortó a la población a:

– Revisar que las páginas cuenten con protocolos de seguridad (https, candado digital).

– Confirmar directamente con hoteles y aerolíneas la existencia de la reservación.

– Desconfiar de descuentos excesivos o promociones que parecen demasiado buenas para ser reales.

– Utilizar únicamente plataformas oficiales y evitar compartir datos personales en sitios no verificados

El operativo tiene especial relevancia en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde el turismo internacional es motor económico y los fraudes digitales afectan tanto a visitantes como a prestadores de servicios. Según reportes, las estafas digitales en paquetes vacacionales pueden aumentar hasta 40% en temporadas altas.

El despliegue de la Policía Cibernética busca proteger la confianza en el sector turístico y garantizar que los visitantes disfruten de sus vacaciones sin ser víctimas de engaños. La estrategia combina vigilancia digital, campañas de prevención y canales oficiales de verificación, en un esfuerzo por frenar un delito que se ha sofisticado con el auge del comercio electrónico y las redes sociales.

Rescate animal en fraccionamiento Los Héroes

Vecinos del fraccionamiento Los Héroes, en Cancún, alertaron a las autoridades sobre un caso de maltrato animal que se desarrollaba en una vivienda particular. Al llegar al sitio, el equipo de Bienestar Animal encontró un panorama de negligencia: seis perros vivían sin alimento suficiente, sin agua y sin cuidados básicos.

Entre los animales se encontraba una perrita en estado de desnutrición severa, junto con sus tres crías, además de dos machos con un nivel nutricional medio. La intervención inmediata permitió retirar a los ejemplares y trasladarlos a instalaciones seguras, donde recibieron atención veterinaria y valoración médica.

Los reportes señalan que los perros permanecían en condiciones insalubres, sin acceso a sombra ni espacios adecuados. La denuncia de los vecinos fue clave para que las autoridades actuaran con rapidez, evitando un desenlace fatal para los cachorros.

Este caso se suma a otros episodios recientes de abandono animal en Cancún, lo que ha encendido las alarmas sobre la necesidad de fortalecer la cultura de protección y denuncia.

Los seis perros fueron trasladados a un centro de atención especializado, donde recibirán tratamiento médico, alimentación balanceada y seguimiento veterinario. El objetivo es garantizar su recuperación y, posteriormente, buscar hogares responsables que puedan brindarles una vida digna.

Las autoridades municipales subrayaron que el maltrato animal no será tolerado y que se aplicarán sanciones conforme a la ley. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de abandono o crueldad, recordando que la participación comunitaria es esencial para combatir esta problemática. Para reportar abuso o negligencia animal en Quintana Roo, se pueden utilizar los números 911 o el 983 129 2758.

El rescate ha generado solidaridad en redes sociales, donde usuarios han expresado su apoyo y disposición para colaborar en la recuperación de los animales. Organizaciones locales de protección animal también se han sumado, ofreciendo recursos y voluntariado para acompañar el proceso.

Panorama alarmante de deforestación

La Península de Yucatán ha perdido más de 500 mil hectáreas de selva en los últimos nueve años, principalmente por el cambio de uso de suelo y proyectos de infraestructura como el Tren Maya.

Un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) revela que entre 2016 y 2025 la Península de Yucatán registró una deforestación de 525,102 hectáreas de selva, lo que equivale a una pérdida anual de aproximadamente 58,345 hectáreas.

El informe, basado en datos del Sistema de Información de Cambios de la Cobertura Forestal (SICAMFOR), señala que Quintana Roo concentra la mayor pérdida, con 112,180 hectáreas arrasadas en ese periodo. El municipio de Othón P. Blanco destaca como uno de los más afectados, con una reducción de 53,800 hectáreas, atribuida en gran medida a la construcción de tramos del Tren Maya y la expansión de áreas urbanas.

Organizaciones ambientales y académicos insisten en la necesidad de reforzar políticas de conservación, implementar programas de reforestación y garantizar que los proyectos de desarrollo respeten los ecosistemas. También exhortan a los gobiernos estatales y federal a transparentar los permisos de cambio de uso de suelo y fortalecer la vigilancia contra la tala ilegal.