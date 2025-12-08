Isla de las Golondrinas, centro culinario del Caribe mexicano

Quinta edición del festival gastronómico

Reunirá sabores, tradiciones y talento regional a finales de febrero de 2026

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La Isla de las Golondrinas fue confirmada como sede del 5º Festival Gastronómico del Caribe Mexicano, un evento que se realizará en el Parque Benito Juárez y que busca consolidar a Cozumel como un referente internacional en turismo cultural y gastronómico.

De acuerdo con Elías Farah Ceh, director de Turismo y Desarrollo Económico de Cozumel, el festival está previsto para celebrarse del 28 de febrero al 1 de marzo de 2026, justo después del tradicional carnaval de la isla. Se espera la asistencia de más de 4 mil personas, lo que representará un impulso significativo para los sectores restaurantero, hotelero y turístico.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que el festival será un espacio para honrar los sabores, aromas y tradiciones que distinguen al Caribe Mexicano, además de fortalecer a las comunidades locales y compartir con el mundo la riqueza culinaria de la región.

El evento reunirá a chefs, productores y artesanos que trabajan en la preservación y promoción de la identidad gastronómica del estado. La intención es mostrar la diversidad de la cocina caribeña, desde platillos tradicionales hasta propuestas innovadoras que integran ingredientes locales con técnicas contemporáneas.

El festival no solo será un escaparate gastronómico, sino también un motor de desarrollo. La expectativa es que la llegada de visitantes genere una derrama económica importante en hospedaje, transporte y consumo local. Además, se busca posicionar a Cozumel como un destino que ofrece experiencias más allá de sus playas, integrando cultura, tradición y turismo gastronómico.

La quinta edición del Festival Gastronómico del Caribe Mexicano promete ser una celebración de la identidad culinaria regional, uniendo a comunidades, visitantes y expertos en torno a la mesa. Con la isla de Cozumel como anfitriona, el evento se perfila como un hito en la promoción cultural y turística del estado, reafirmando que la gastronomía es también un puente hacia el desarrollo y la proyección internacional.

Alistan la “Ruta Mar”

El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del Instituto Municipal de Planeación (Implan), anunció el próximo lanzamiento de la Ruta Mar, un programa que busca garantizar que los habitantes de Cancún puedan disfrutar de las playas públicas durante la temporada alta sin enfrentar barreras económicas ni de movilidad.

El servicio contempla dos rutas principales que partirán desde zonas populares de la ciudad y llegarán a playas como Las Perlas, Langosta, Tortugas y Fórum, puntos estratégicos de la zona hotelera. Los autobuses ofrecerán horarios continuos de ida y regreso, lo que permitirá a las familias planear sus visitas con mayor comodidad.

Para facilitar el acceso a la información, el Implan ya inició una campaña de difusión en los paraderos de transporte urbano, donde se han colocado anuncios con códigos QR. Al escanearlos, los usuarios podrán consultar los horarios, trayectos y puntos de ascenso de la Ruta Mar. Esta estrategia busca acercar la información a la ciudadanía y garantizar que el servicio sea utilizado de manera eficiente.

La Ruta Mar representa un esfuerzo por democratizar el acceso al mar, un tema que ha sido motivo de debate en Cancún debido a la creciente privatización de espacios costeros. Con este programa, el gobierno municipal busca reforzar la idea de que las playas son patrimonio público y deben estar al alcance de todos.

Además, el proyecto se lanza en un contexto de temporada alta turística, lo que permitirá que tanto locales como visitantes disfruten de una movilidad más ordenada hacia las playas. Se espera que el servicio contribuya a disminuir la saturación vehicular en la zona hotelera y a fortalecer la convivencia comunitaria.

Vecinos de distintas colonias han expresado su entusiasmo por la iniciativa, señalando que la Ruta Mar les permitirá acceder a espacios que antes resultaban costosos o complicados de visitar. Para muchos, se trata de una oportunidad de recuperar el derecho al mar y de disfrutar en familia de uno de los principales atractivos de Cancún.