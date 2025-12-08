Alistan actividades alternativas en Cozumel para estas vacaciones

Más opciones para paseantes

Parques Chankanaab y Punta Sur abren sus puertas todos los domingos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- Con el objetivo de ofrecer más alternativas para que las y los vacacionistas disfruten un periodo de descanso lleno de diversión, contacto con la naturaleza y convivencia, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) anunció la campaña “Domingos de Invierno”, una iniciativa que permitirá a residentes y turistas visitar el Parque Natural Chankanaab y el Parque Ecoturístico Punta Sur durante los domingos de invierno.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, informó que, como parte de esta estrategia, Chankanaab abrirá los domingos 14 y 28 de diciembre, mientras que Punta Sur operará el 21 de diciembre y el 4 de enero. Explicó que estas aperturas dominicales brindan mayor posibilidad de recorrer algunos de los atractivos más emblemáticos de Cozumel, especialmente en una temporada de alta afluencia turística y en la que las familias buscan opciones al aire libre.

Destacó que las y los visitantes podrán disfrutar de la riqueza natural y cultural de Chankanaab, un espacio único que invita a vivir un domingo relajado y lleno de aventura. En tanto, Punta Sur ofrece paisajes espectaculares y una experiencia incomparable para conectar con la naturaleza, lo que permite a las familias aprovechar al máximo esta reserva ecológica durante la temporada invernal.

Juanita Alonso subrayó que las y los habitantes de Cozumel que cuentan con la Credencial de la FPMC podrán ingresar gratuitamente tanto a Chankanaab como a Punta Sur, un beneficio que reconoce y fortalece el vínculo de la comunidad cozumeleña con los espacios que la institución administra y protege.

Agregó que quienes aún no cuenten con la credencial pueden tramitarla de lunes a viernes en la oficina central de la FPMC, con un costo de 100 pesos para personas adultas, lo que les permite disfrutar dos años de acceso, mientras que las y los menores sólo pagan 50 pesos por el mismo periodo.

Firmes en la conservación de tortugas

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), pionera en la protección de la tortuga marina en Quintana Roo, participó en el Taller de Resultados del Comité Estatal de Protección, Conservación y Manejo de la Tortuga Marina, correspondiente a la temporada 2025, donde recibió un reconocimiento por su destacada labor en la conservación de los quelonios.

El encuentro, realizado en Puerto Morelos, reunió a especialistas, instituciones y organismos dedicados a la preservación de esta especie emblemática del Caribe mexicano. Durante la jornada, la FPMC presentó los avances y resultados de su Programa de Protección a la Tortuga Marina, uno de los esfuerzos de conservación más consolidados del estado.

El responsable técnico del Campamento Tortuguero de Punta Sur, Ricardo Peralta Núñez, expuso los datos correspondientes a la temporada 2025. Detalló que se registraron mil 37 nidos en Punta Sur, de los cuales 904 fueron de tortuga verde (Chelonia mydas) y 133 de tortuga caguama (Caretta caretta). Estas cifras fueron integradas al informe estatal y contribuirán a fortalecer la toma de decisiones para la protección de especies en peligro de extinción.

Por su parte, el director del Centro de Conservación y Educación Ambiental (CCEA), Rafael Chacón Díaz, destacó que la participación de la FPMC en estos espacios de coordinación estatal permite consolidar el compromiso institucional con la conservación de la biodiversidad y precisó que los resultados obtenidos reflejan el esfuerzo del equipo de la fundación y voluntarios de la comunidad, reiterando que se continúa impulsando acciones que fortalecen la protección de la tortuga marina, especie vital para la salud de los ecosistemas costeros.

Juanita Alonso Marrufo, reconoció la labor del Comité Estatal de Protección, Conservación y Manejo de la Tortuga Marina en Quintana Roo, encabezado por la bióloga Itandehui Ramos Bautista.