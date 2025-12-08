Inaugura Mara Lezama Espinosa la Reunión Nacional de Cultura 2025

Chetumal se convierte en el corazón cultural del país

Junto con la secretaria Claudia Curiel, da bienvenida a representantes de cultura de 32 entidades

Chetumal.- Con un llamado al inicio de nuevas rutas culturales para México y lo que se acuerde se convierta en acciones que transformen vidas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la Reunión Nacional de Cultura 2025, primera ocasión en la que Quintana Roo es sede del encuentro que reúne a autoridades y representantes culturales de las 32 entidades del país

Acompañada por la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel, y de Lilian Villanueva, directora del Instituto de la Cultura y las Artes, la titular del Ejecutivo destacó el simbolismo de realizar este encuentro en Chetumal, ciudad asentada sobre el antiguo territorio maya de Chactemal y considerada cuna del primer mestizaje de Latinoamérica.

“Hoy Chetumal se convierte en el corazón cultural de México”, expresó Mara Lezama ante el recinto lleno, al subrayar que el estado recibe por primera vez este encuentro, que quedará marcado en la historia de la entidad.

Durante el mensaje inaugural, la titular del Ejecutivo enfatizó que en este gobierno diferente, humanista y con corazón feminista, la cultura se concibe como un derecho y como puente hacia la igualdad. Recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, coloca a la cultura en el centro del proyecto de la transformación del país, visión que en Quintana Roo se refleja en cada decisión.

“Por eso en este gobierno visibilizamos a las comunidades indígenas y afromexicanas, las reconocemos como sujetas de derechos y como protagonistas de este nuevo tiempo.

Por primera vez en la historia estas comunidades han sido visibilizadas, escuchadas y apoyadas con políticas que respetan su autonomía, sus territorios y su forma de entender el mundo” explicó Mara Lezama.

“México tiene una reserva cultural que no se agota, porque nace del pueblo”, afirmó la gobernadora de Quintana Roo al destacar el trabajo de mujeres bordadoras, artesanos y niñas y niños que preservan sus lenguas originarias.

En Quintana Roo lo vivimos todos los días, añadió la Gobernadora, cuando una mujer maya borda un hipil, cuando un artesano talla una pieza de madera o cuando una niña canta en su lengua, vemos cómo la cultura no solo se preserva, sino que florece en las manos de quienes la sostienen. Son obras de arte que nacen de historias que no se escriben en libros, se escriben en la vida diaria.

La gobernadora resaltó el impulso al turismo comunitario, que se refleja en el crecimiento de Maya Ka’an como modelo que promueve un desarrollo que nace desde las propias comunidades mayas y que mantiene viva su esencia, permitiendo que la prosperidad compartida permanezca en las familias que han cuidado esos territorios “por generaciones”.

Por ello, Mara Lezama invitó a las y los asistentes a construir acuerdos que fortalezcan a las comunidades, protejan el patrimonio, impulsen a creadoras y creadores e inspiren nuevas rutas culturales que transformen vidas.

Finalmente, al declarar inaugurados los trabajos de la Reunión Nacional de Cultura 2025, la Gobernadora invitó a las y los representantes del país a disfrutar de la bahía de Chetumal, de su memoria viva y de la calidez de su gente. “Bienvenidas y bienvenidos a la cuna del primer mestizaje, donde inicia México. Quintana Roo, por siempre su casa”, concluyó.

Premiación del Campeonato Mundial Tui de Socca 2025

Cancún.- En una noche llena de emoción, orgullo y celebración deportiva, Cancún clausuró el Campeonato Mundial Tui de Socca 2025 con una final vibrante y una ceremonia de premiación que reunió a miles de personas en el Malecón Tajamar, consolidando al destino como un referente internacional para eventos deportivos de alta categoría.

Con marcador final, Polonia le ganó 3 a 1 a México. Por primera vez en la historia, el Mundial de Socca se realizó en América y México fue el país anfitrión. Cancún recibió a 32 selecciones nacionales y a más de 600 futbolistas que compitieron durante nueve días, en jornadas intensas que reunieron a cerca de 68 mil espectadores. La ciudad, que ya en 2024 había sido sede de la primera Americup, refrendó su capacidad para albergar competencias globales con organización, hospitalidad y un ambiente que cautivó a visitantes de todo el mundo.

Durante la ceremonia, la gobernadora Mara Lezama reconoció el esfuerzo de jugadoras y jugadores, cuerpos técnicos, federaciones y familias que llenaron las gradas con apoyo inquebrantable. “Ustedes son el corazón de este Mundial Socca Cancún 2025”, se destacó la Gobernadora en el mensaje oficial, subrayando que cada gol y cada jugada demostraron que Quintana Roo es mucho más que sol y playa: es trabajo en equipo, talento y una comunidad que abre los brazos a todos los pueblos del planeta.

Con la vista puesta en nuevos retos, Cancún cerró el Mundial Tui de Socca 2025 escribiendo una página histórica para México y para el socca a nivel global. Una final que confirmó que, en Quintana Roo, el deporte une y que el futuro se juega en equipo.