Cancún alista paquetes VIP para la Copa Mundial de Futbol 2026

Enfocados en turistas de alto poder adquisitivo

– Ofrecerán experiencias de lujo que combinan futbol, playa y exclusividad

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con la Copa Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, Cancún busca posicionarse como un destino complementario para los visitantes que viajarán al país por el Mundial de Futbol de la FIFA 2026. Autoridades y empresarios locales han confirmado el lanzamiento de paquetes VIP que incluyen hospedaje en resorts de cinco estrellas, traslados privados, acceso preferencial a partidos y experiencias gastronómicas de primer nivel.

La idea es aprovechar la afluencia internacional que generará el torneo y atraer a un segmento de turistas que busca lujo y comodidad, más allá de la experiencia futbolística.

Según declaraciones de Amatur (Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo), los paquetes VIP podrían alcanzar hasta los 50 mil dólares.

Los paquetes contemplan:

– Entradas premium a partidos de la Copa FIFA 2026, con acceso a zonas preferenciales.

– Hospedaje en hoteles de lujo en Cancún y Riviera Maya, con servicios personalizados.

– Traslados VIP desde aeropuertos y estadios hacia los destinos turísticos.

– Experiencias gastronómicas y culturales, como cenas con chefs reconocidos y recorridos privados por sitios arqueológicos.

– Opciones de paquetes a medida, que permiten a los visitantes diseñar su itinerario según sus preferencias.

La iniciativa busca que Cancún se convierta en un “hub de lujo” durante el Mundial, ofreciendo un valor agregado a quienes viajen a México para asistir a los partidos. Empresarios hoteleros han señalado que estos paquetes no solo atraerán turistas internacionales, sino que también reforzarán la imagen de Cancún como un destino de clase mundial.

La Copa Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, y se prevé que México reciba millones de visitantes. Cancún, aunque no será sede oficial de partidos, se perfila como un destino estratégico para quienes buscan combinar el espectáculo deportivo con vacaciones de lujo en el Caribe.

La expectativa es que estos paquetes generen una derrama económica significativa en hospedaje, gastronomía y servicios turísticos, consolidando al destino como uno de los principales beneficiados indirectos del torneo.