Desmienten aumento en tarifas de taxi en Chetumal

Información falsa en redes sociales

Chetumal.- El Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA) desmintió categóricamente que se haya autorizado un aumento en las tarifas de taxi en Chetumal, luego de que circulara información falsa en redes sociales.

En días recientes, usuarios de Facebook y otras plataformas difundieron mensajes que aseguraban un incremento inmediato en el costo del servicio de taxi en la capital de Quintana Roo. La publicación atribuía al gremio la instrucción de aplicar nuevas tarifas, lo que generó preocupación entre los usuarios.

Sin embargo, el secretario general de SUCHAA, Julio César Castilla Zapata, aclaró que no existe autorización oficial para modificar los precios y que la información difundida es “completamente falsa”. El dirigente sindical subrayó que no ha otorgado entrevistas ni emitido comunicados sobre un ajuste tarifario.

Castilla Zapata explicó que cualquier modificación en las tarifas debe ser aprobada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el gobierno estatal, proceso que aún no se ha iniciado. Recordó además que la propia gobernadora de Quintana Roo ha señalado que todavía no existen condiciones para autorizar un alza en el cobro del servicio.

El líder sindical enfatizó que el gremio mantiene comunicación constante con las autoridades y que, en caso de plantearse un ajuste, se informará de manera oficial y transparente a la ciudadanía.

La difusión de rumores generó inquietud entre usuarios habituales del servicio de taxi, quienes temían un incremento en plena temporada decembrina. Tras el desmentido, diversos sectores reconocieron la importancia de contar con información verificada y evitar la propagación de noticias falsas que afectan la confianza en el transporte público.

El tema de las tarifas de taxi en Chetumal ha sido recurrente en los últimos años. El gremio ha solicitado ajustes debido al aumento en los costos de operación, como gasolina y mantenimiento, pero las autoridades han pospuesto la discusión. De hecho, algunos medios locales señalan que cualquier revisión de tarifas podría aplazarse hasta 2026, en el marco de un debate más amplio sobre la implementación del taxímetro.