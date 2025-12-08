En Jilotzingo se avanza con paso firme, dice el alcalde Raziel Chavarría Chavarría

Un año de progreso histórico

Jilotzingo, Méx.- El presidente municipal Raziel Chavarría Chavarría rindió su primer informe de gobierno con un hito histórico: más de 80 millones de pesos invertidos en obra pública durante su primer año, lo que representa un incremento del 300% respecto a administraciones anteriores, que apenas alcanzaron entre 25 y 45 millones.

Estas obras, que incluyen pavimentaciones, drenajes y electrificaciones en comunidades como San Luis Ayucan y Mazatla, atienden demandas rezagadas hasta por 13 años y se financiaron gracias a una gestión eficiente con diputados y el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez.

Reunidos en la cabecera municipal de Jilotzingo, alcaldes, diputados, autoridades estatales, empresarios y cientos de vecinos, así como Pepe Couttolenc, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista en Edomex, se dieron cita para escuchar el resumen de avances y logros de los primeros 365 días de gobierno, en donde el edil del Partido Verde, destacó varios logros históricos en el municipio.

Así mismo, Raziel Chavarría destacó que Jilotzingo en este primer año está consolidando su identidad y ya dejó de ser el “patio trasero de Atizapán”. Hoy, nuestro gobierno tiene rostro propio y es de desarrollo, orden y transparencia, piezas fundamentales para generar confianza ciudadana y con los empresarios, afirmó.

Esto ha sido posible gracias a que durante este primer año, nos convertimos en un gobierno de puertas abiertas basado en honestidad, cercano a la gente y con alto compromiso de servir con trabajo constante.