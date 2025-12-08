Tlalnepantla ya no se volverá a endeudar, afirma Raciel Pérez Cruz

Primer informe de gobierno

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, al presentar su primer informe de gobierno, en el que habló de avances y retos, tras recibir una ciudad endeudada, con corrupción documentada y un grave deterioro administrativo, afirmó que este municipio no se volverá a endeudar.

El alcalde Raciel Pérez reveló irregularidades mayúsculas de la administración pasada: desvíos, contratos simulados, obras no ejecutadas y un crecimiento desproporcionado de deudas con CAEM y Conagua, que pasaron de 0 a 366 millones y de 128 a 1,941 millones de pesos respectivamente, calificando el daño como “negligencia criminal”.

Afirmó que este gobierno no se endeudará y destacó la eficiencia financiera alcanzada gracias a medidas de austeridad, un gasto racional y el fortalecimiento de la recaudación, lo que permitió un ahorro de 15 millones y beneficios fiscales por 152 millones para apoyar a grupos vulnerables.

En materia de seguridad, informó la baja de 120 elementos por conductas indebidas y la consolidación de mesas de paz, lo que ha permitido una disminución de delitos de alto impacto de 30%, además de la implementación de la Policía Vecinal de Proximidad y operativos coordinados con los tres órdenes

de gobierno.

El alcalde de Tlalnepantla destacó la estabilización del suministro de agua con el pago de 236 millones a organismos operadores, la erradicación del “huachicoleo” en pozos y el mantenimiento de cárcamos, además del inicio de perforación de dos nuevos pozos en Tlalnepantla Poniente. Advirtió la necesidad de reducir la dependencia de fuentes externas.

En servicios públicos, reportó más de 24 mil reparaciones de alumbrado, retiro de 638 autos abandonados, bacheo, podas, retiro de cascajo y amplias jornadas comunitarias, así como la puesta en marcha de la Unidad Móvil Veterinaria y 4 mil esterilizaciones gratuitas.