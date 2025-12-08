Buena semana

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Luego de la debilitada ofensiva derechista con la pretensión de convencer a la generación Z de levantar un movimiento contra el gobierno federal, la fortaleza del movimiento denominado 4T se observó con toda claridad en una concentración masiva de más de medio millón de personas en el Zócalo capitalino.

El sábado fue el día de reunión con los mexicanos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, en una misma semana en la que por primera vez vio cara a cara a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un esperado, pero también temido encuentro, especialmente por lo impredecible que ha resultado para todo el mundo el convicto presidente.

La semana resultó buena, pues en Washington todo fue cordialidad, aun cuando no hubo acuerdos de Estado, ni confirmación exitosa para el futuro del T-MEC, mucho menos para los temas migratorios o de narcotráfico, no abordados en el encuentro.

Sin embargo, el sólo hecho de no haber existido conflicto ni burla o presiones públicas como les han sucedido a otros mandatarios por parte de Trump resultó positivo, porque la embestida trumpista y su movimiento imperialista son una amenaza global.

Tras esa rápida visita a Washington vino la festividad del Zócalo por los siete años de 4T, con una concentración sin precedentes que apuntala al gobierno de Sheinbaum en un momento en que las presiones del vecino del norte se acrecentasen, no sólo sobre México, sino sobre toda Latinoamérica, región que es considerada como propia por Trump.

Ante la renacida Doctrina Monroe, de “América para los americanos”, México requiere un gobierno fuerte y unido porque los embates del “AMERICA FIRST” serán muy fuertes y buscarán ser aniquilantes, y eso no debe ser. Esperamos que no sea.

Susurros

Definitivamente, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, resbaló en el comunicado de prensa emitido ante el coche bomba que estalló frente a una base de la policía comunitaria en Coahuayana, en Michoacán, al calificar el hecho, que dejó seis muertos y 17 heridos, como terrorismo.

Y no es que el salvajismo ocurrido el pasado sábado en ese pequeño municipio costero de 20 mil habitantes no haya sido terrorismo, sino que las palabras deben medirse muy bien cuando México está al acecho de Washington, que amenaza con incursionar en el país para detener directamente a los narcotraficantes.

Por ello fue que al día siguiente cambió el calificativo de terrorismo por el de acción de delincuencia organizada. En cualquier caso, lo realmente importante es que situaciones similares ya no se presenten en Michoacán ni en ninguna otra parte del país: pacificar es el objetivo impostergable y urgente.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz