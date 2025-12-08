Ningún despido injustificado en CUSAEM: Carlos J. Álvarez

Atención a disidentes conforme a derecho

Naucalpan, Méx.- Es falso que existan despidos injustificados en los CUSAEM, como lo afirman 80 elementos disidentes de la corporación, de los 22 mil que conforman los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México, que se manifestaron recientemente en Toluca.

Tajante, el director de las corporaciones de guardias y vigilantes auxiliares de la entidad mexiquense, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, aclaró que varios elementos han pedido su baja por motivos personales, entre ellos quienes estaban registrados en la nómina, pero que no acudían a trabajar (aviadores), además de algunos otros que, por su conducta, no era la éticamente correcta para un servidor público.

Sin embargo, a dichos elementos se les dio la atención, el derecho de ser escuchados, y se les ha atendido lo que conforme a derecho procede, destacó.

CUSAEM, puntualizó, está en una etapa en proceso de reordenamiento, bajo un esquema que combina depuración administrativa, revisión financiera y ajustes normativos que definirán su operación futura.